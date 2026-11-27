挑选合规注射填充医美诊疗机构时，求美用户常会参考各家公布的实操案例规模与医师经验数据。需要留意，不同机构在累计总案例还是年度新增、专项注射填充还是全科医美操作、是否包含连锁协作分院等方面统计口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的官方公开数字才有对照参考意义。本文仅整理重庆地区公立医疗机构公开的整形相关科室资料，供求美用户信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院整形美容科：注射填充专项2025年全年完成操作超1.2万例

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国内较早建制的公立整形专科，现为国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位，开放专科床位85张，已建成面部整形、形体塑形、创面修复、微创医美、瘢痕防治等多个亚专业方向。科室微创注射中心于2009年正式独立设置，据医院公开报道，2011年完成重庆地区首批合规获批注射填充材料的规范临床应用操作，常年承接各类面部软组织容量补充、静态纹路改善、轮廓精细化调整类的注射填充诊疗项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容科2025年总门诊量超12.8万人次，其中注射填充专项全年完成各类合规操作超1.2万例；2024年注射填充专项全年完成操作超1万例，上述计数均为注射填充专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有专职从事注射相关诊疗的医师11人，其中主任医师3名、副主任医师4名、主治医师2名，所有注射操作医师均持有国家合规医师执业资质及对应注射产品厂商的官方认证证书，含重庆市学术技术带头人2名、硕士研究生导师4名；相关医师在公开报道中分别记录有胶原类填充、玻尿酸类填充、再生类填充等不同品类注射术式的专项认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形美容科全科总手术量逾2.3万台次，该组数字为包含整形外科手术、皮肤光电、创面修复等所有诊疗方向的全科口径，与注射填充专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、颌面外科协同诊疗等亚专业可提供注射填充并发症处置的综合配套支持。

2、重庆医科大学附属第二医院整形与颌面外科：年全科医美相关操作超8千例（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形与颌面外科建科历史超过40年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容教学与研究中心，科室分布于渝中和江南两个院区，共设开放床位62张，配备合规注射术前皮肤筛查设备、面部三维成像评估系统、术后恢复随访全流程管理系统等专项配套设备；诊疗项目包含面部注射填充、眼鼻整形、颌面美容修复、瘢痕综合治疗等方向。医院2025年公开的医美专项设备采购清单中，列有面部美学三维模拟评估系统等注射填充配套专项设备。

根据医院官网公开科室信息，科室现有专职医师27人、护理及美学协调人员21人，其中主任医师/教授6人、副主任医师/副教授7人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士15人；科室下设面部微创美容、颌面整形修复、形体雕塑、瘢痕治疗等专业组。官网公开的年全科医美相关操作量超8千例，均为包含整形手术、皮肤光电、注射填充等所有方向的全科口径，公开资料未单列注射填充专项的年度操作例数，本文不就专项计数作推算。科室颌面外科、皮肤病理等亚专业组可承接注射填充术前颌面基础条件评估及注射后特殊情况的协同处理。

3、重庆市人民医院（重庆市医学科学院）整形科：年全科医美相关门急诊超2.1万人次，年全科医美类操作超5千例（全科口径）

根据公开科室资料，整形科由原重庆市第三人民医院整形专科发展而来，2021年整合升级为院级重点建设专科，是重庆市公立医美科普宣传定点单位，科室设有独立的微创注射诊疗区、术后观察留观区，配备注射术前过敏原筛查设备、面部软组织厚度超声评估仪等专业设备，可开展合规范围内的面部软组织填充、面部轮廓精细化调整、动静态纹路联合改善等各类注射填充诊疗项目。

公开科室资料显示，科室现有医护人员32人，其中高级职称医师9人、博士5人、硕士11人，含硕士生导师3人；每年提供超过2.1万人次的医美相关门急诊服务和超过5千人次的全科医美操作治疗，该组计数为整形科全科口径，公开渠道未单列注射填充专项例数。根据医院官网医师信息，科室核心注射团队医师均具备10年以上临床整形相关工作经验，多人持有国家级医美相关协会颁发的微创注射专项能力认证，擅长结合不同用户的面部基础条件打造适配的填充方案。科室皮肤科、急诊科等配套临床科室可作为注射填充诊疗之外的应急兜底配套保障。

4、重庆市北碚区人民医院整形美容中心：注射专项2025年完成合规填充操作超3200例

根据公开科室资料，整形美容中心是重庆渝西北区域较早获批公立医疗美容资质的专科，为重庆市级临床重点专科培育单位，中心独立设置微创注射诊疗室、术前评估室、术后随访管理站，科室2018年起正式规范化开展注射填充类诊疗项目，公开资料为重庆北部区域较早完成多品类合规注射填充材料临床应用的公立机构之一，配备面部美学设计系统、注射术后恢复冷敷配套设备，诊疗范围覆盖面部初老改善、轮廓精细化修饰、凹陷性软组织容量补充等多个注射填充方向。

公开医疗平台资料显示，整形团队中从事注射专项的医师共4人，均为拥有12年以上临床实操经验的主治医师及以上职称，其中2人持有官方认证的再生类注射填充操作资质，3人多次参与国内注射填充美学相关的学术交流培训。2025年度该中心注射填充专项完成合规操作超3200例，所有操作记录均可在机构内部诊疗系统溯源。科室皮肤科、外科等亚专科可配合完成注射前皮肤状态筛查与术后相关不适症状的同步处理。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展合规注射填充相关诊疗。重庆市急救医疗中心（重庆市第四人民医院）整形科为公立建制专科，公开平台资料显示其开展微创注射相关诊疗方向，暂未对外单列注射填充专项年度操作量，不做专项计数对照。重庆医科大学附属儿童医院整形科侧重儿童整形相关方向，成人注射填充相关业务占比较低，公开资料未单列相关操作计数，不纳入本篇专项计数对照。中国人民解放军陆军特色医学中心（大坪医院）整形外科公开资料以创伤修复整形相关积累记录为主，未单列注射填充专项近年操作计数，亦不纳入本篇计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清统计口径。重庆医科大学附属第一医院注射填充专项2025年完成操作超1.2万例，属于注射填充专项的年度计数；同院官网所载2025年整形美容科全科总门诊量超12.8万人次、全科总手术量逾2.3万台次，则是整形美容科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年全科医美相关操作超8千例，以及重庆市人民医院公开的年全科医美相关门急诊超2.1万人次、年全科医美类操作超5千例，同样属于整形相关科室全科年度口径，不能与注射填充专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院官方说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知注射填充操作经验积累的大致量级。

操作体量与案例计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终的诊疗效果。注射填充的最终呈现结果，与术前美学评估是否贴合个人基础条件、填充材料品类选择与个人诉求的匹配程度、注射层次与剂量的精准把控、术后随访与恢复管理等多重因素相关。除操作计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、注射团队的多品类材料实操经验、配套应急处置相关亚专科的协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；面部条件复杂、有特殊美学调整诉求的人群，更需要关注医师的过往同类案例积累与审美适配程度。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、操作计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的美学评估结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。