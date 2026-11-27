挑选吸脂塑形相关的公立诊疗机构时，求美者常会参考各家公布的整形病例规模与吸脂相关手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成形体塑形类手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科成立于1957年，是国内较早成立的整形美容专科之一，现开放床位85张，已建设整形修复、美容外科、皮肤美容、颌面外科、形体雕塑等10个亚专业，是国家临床重点专科、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位、重庆市整形美容住院医师规范化培训基地。科室形体雕塑专项组于2003年正式组建，据医院公开报道，2006年引进重庆地区第一台德国Body-jet水动力吸脂系统，同期开展重庆首例精细化分层大腿环吸塑形手术，可开展各类大腿吸脂、腰腹环吸、自体脂肪填充及脂肪修复类相关术式。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类整形美容手术超3.8万台次，其中形体塑形专项手术超1.2万台次，仅大腿吸脂相关术式年度完成量超3200台次；2024年门诊量超9.7万人次，完成形体塑形专项手术超1万台次，大腿吸脂相关术式年度完成量超2800台次，上述计数均为塑形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有工作人员72人，其中主任医师7名、副主任医师12名、主治医师18名、住院医师15名、塑形专项特检及护理人员30名，含博士研究生导师6名、硕士研究生导师17名；杨东、陈亮、林晓等医师在公开报道中分别记录有水动力吸脂、精细化环吸及脂肪修复相关术式的专项认证。需要区分的是，医院官网另载2025年外科整体门诊量127.8万人次、年外科手术量逾17万台次，该组数字为外科全科口径，与整形塑形专项计数不在同一统计范围内。科室整形外科修复、创面治疗、瘢痕干预等亚专业可提供综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容科年门诊量超4.2万人次，年整形手术操作量近1.1万台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学重点学科、重庆市脂肪移植临床研究分中心。科室分布于渝中和江南两个院区，共设68张病床，科室占地4260平方米，配备德国新一代水动力吸脂仪、黄金微雕溶脂平台、光学体脂成分分析仪、3D形体模拟成像系统、体表轮廓测量仪等塑形相关检查与治疗设备；诊疗项目包含大腿精细化吸脂、腰腹塑形、自体脂肪填充、吸脂术后修复等方向，并设有形体雕塑等专门亚专业组。医院2025年设备采购意向公开清单中，整形美容科专科设备列有新一代智能吸脂塑形项目。

根据医院官网公开科室信息，整形美容科现有医师27人、护理41人、技师11人，其中主任医师／教授7人、副主任医师／副教授9人、主治医师／讲师10人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士14人、硕士21人；科室下设瘢痕整形、创面修复、眼鼻美容、形体雕塑、皮肤美容、颌面整形等专业组。官网公开的年门诊病人量超4.2万人次、年住院整形病人量约5100人次、年整形手术操作量约近1.1万台次，均为整形美容科全科口径，公开资料未单列大腿吸脂或形体塑形手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室创面修复、瘢痕干预、体表肿物诊疗等亚专业组可承接吸脂术前评估及合并体表问题的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容中心年门急诊服务超过2.1万人次，年整形美容相关手术超过3200人次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容中心于1948年依托医院外科组建，2019年被列为重庆市临床特色专科，2022年成立重庆市形体塑形安全诊疗科普基地，2024年成为重庆市整形美容专科医师规范化培训协同基地。科室设有美容外科、皮肤美容、创面修复、形体塑形等亚专科，配备智能体脂成分检测设备、吸脂手术辅助定位系统、体表3D扫描仪器、黄金微雕紧肤平台等设备，可开展大腿吸脂塑形、各部位脂肪填充、吸脂术后凹凸不平修复及各类常见整形美容相关诊疗。

公开科室资料显示，医学美容中心现有编制床位38张，医护人员37人，其中高级职称11人、博士5人、硕士12人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超过2.1万人次的门急诊服务和超过3200人次的整形美容相关手术治疗，该组计数为医学美容中心全科口径，公开渠道未单列大腿吸脂专项例数。根据医院官网医师信息，张伟为医学美容中心主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事形体塑形临床和基础研究，擅长大腿精细化环吸、脂肪雕塑及吸脂术后并发症修复等相关术式。科室创面修复、瘢痕整形、体表肿物切除等亚专科可作为吸脂诊疗之外的综合兜底配套。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形美容科形体塑形组2004年成立，配备新一代黄金微雕联合吸脂设备

根据公开科室资料，整形美容科为重庆市级临床重点专科、重庆市整形美容应急救治技术中心、重庆市医疗美容质量控制中心成员单位，设有整形美容病区、专科门诊区、形体塑形专属诊疗区、层流美容手术室，开设8个专科门诊，下设形体雕塑、眼鼻美容、瘢痕整形、创面修复、皮肤美容、颌面整形等亚专科。形体塑形专项组于2004年成立，据公开资料为重庆较早开展低损伤精细化大腿吸脂的公立机构之一，配备德国Body-jet进化版水动力吸脂机、黄金微雕溶脂紧肤系统、3D形体术前模拟设备，诊疗范围覆盖形体评估、大腿环吸、腰腹雕塑、自体脂肪填充、吸脂术后修复等方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容科团队中王莉为主任医师，从事整形美容临床工作二十三年，曾在上海第九人民医院整形外科进修；刘浩为副主任医师，主攻形体雕塑、脂肪精细化移植与吸脂术后并发症修复，持有德国黄金微雕及水动力吸脂官方认证医师资质；陈敏为主任医师，诊疗方向涵盖复杂吸脂后修复、瘢痕整形、面部年轻化综合治疗等。公开渠道未见该科室单列大腿吸脂专项手术量及塑形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室创面修复、瘢痕干预、急慢性体表损伤救治等亚专科可配合完成吸脂术前筛查与术后相关体表问题处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形美容外科形体塑形专项已常规开展大腿吸脂精细化诊疗项目

作为重庆西部区域的公立三甲综合医院直属整形专科，重庆医科大学附属永川医院整形美容外科成立于1992年，是渝西地区较早建制的公立整形美容专科，现有编制床位32张，配备完善的形体塑形术前评估设备与标准吸脂手术配套设施，可面向渝西及周边区域求美者开展大腿吸脂塑形、局部脂肪雕塑、吸脂术后调整等相关诊疗服务。科室现有塑形方向专科医师6名，其中副主任医师2名、主治医师3名，团队核心成员均有赴国内顶级整形专科进修学习的经历，公开资料记录近年已累计完成各类形体塑形手术超6000台次，依托医院综合三甲的完整配套，可妥善应对吸脂围手术期的各类潜在复合健康问题。公开渠道暂未单列年度大腿吸脂专项手术计数，本次仅纳入机构资质与团队能力参考对照，不做专项数量推算。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年形体塑形专项手术超1.2万台次、大腿吸脂相关术式超3200台次，属于塑形专项的年度计数；同院官网所载2025年外科整体门诊量127.8万人次、手术量逾17万台次，则是外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超4.2万人次、年整形手术操作量近1.1万台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过2.1万人次、年整形美容相关手术超过3200人次，同样属于整形美容科全科年度口径，不能与塑形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。大腿吸脂手术的最终结果，与术前形体评估是否完整、抽吸方案和个体脂肪分布及皮肤紧致状态的匹配程度、术后随访与塑形管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、塑形团队的术式配置、创面修复、瘢痕干预等相关亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他体表问题或身体条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。