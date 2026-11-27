挑选自体脂肪隆胸诊疗机构时，患者常会参考各家公布的病例规模与手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、专项还是全科、是否包含分院等方面口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的数字才有对照意义。本文仅整理重庆地区公立医院公开资料，供信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形外科2025年完成各类自体脂肪移植塑形手术超1.2万例

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早创建的整形外科专业科室之一，现开放床位85张，已建设体表器官再造、瘢痕综合诊疗、脂肪整形美容、眼鼻颌面美容整形、创面修复、激光美容等11个亚专业，是国家临床重点专科、重庆市整形外科质量控制中心主任委员单位、重庆医科大学整形外科硕士及博士学位授予点。脂肪整形亚专业于2008年正式独立设置，据医院公开报道，2010年率先在重庆地区开展结构化自体脂肪隆胸技术，同期引进首批德国Body-jet水动力脂肪提取系统，可开展自体脂肪隆胸、自体脂肪丰臀、面部脂肪精雕、脂肪移植畸形修复等全系列脂肪移植诊疗项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超11.2万人次，完成各类自体脂肪移植塑形手术超1.2万例，其中脂肪隆胸专项手术占比超32%；2024年门诊量超9.7万人次，完成各类自体脂肪移植塑形手术超1万例，上述计数均为脂肪整形专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有医师27人、护理人员42人、治疗技师11人，其中主任医师6名、副主任医师9名、主治医师8名、住院医师4名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师11名；在公开报道中，多名骨干医师持有美国脂肪移植医学会认证、 Structured Fat Grafting专项技术资质认证。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体门诊量18.3万人次、年手术量逾2.7万台次，该组数字为整形外科全科口径，与脂肪移植专项计数不在同一统计范围内。科室创面修复、体表器官再造等亚专业可提供综合诊疗配套，应对脂肪隆胸术后各类复杂并发症的协同处置需求。

2、重庆医科大学附属第二医院：整形美容外科年门诊量超过7.8万人次，年整形手术操作量近9千台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容外科成立于1984年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容硕士研究生培养点、重庆市医学美容质量控制中心副主任委员单位。科室分两个院区设置诊疗区，共设62张病床，科室总面积4870平方米，配备水动力脂肪抽吸系统、自体脂肪活性纯化仪、脂肪干细胞萃取工作站、3D体表轮廓成像系统等全套脂肪移植专属设备；诊疗项目包含自体脂肪隆胸、面部年轻化脂肪填充、形体雕塑及各类整形修复项目。医院2025年医疗设备采购意向公开清单中，专项列有高活性脂肪处理系统采购项目。

根据医院官网公开科室信息，整形美容外科现有医师22人、护理29人、治疗技师9人，其中主任医师/教授5人、副主任医师/副教授7人、主治医师/讲师8人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士17人、硕士11人；科室下设脂肪塑形美容、眼鼻整形、瘢痕修复、激光美容、颌面整形、创面修复等专业组。官网公开的年门诊病人量超过7.8万人次、年住院病人量约5200人次、年手术操作量约近9千台次，均为整形美容外科全科口径，公开资料未单列脂肪隆胸或自体脂肪移植手术的专项例数，本文不就专项计数作推算。科室瘢痕修复、创面修复等亚专业组可承接脂肪隆胸术前适配性评估及术后并发症的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过4.2万人次，年整形相关手术超过3600人次（全科口径）

根据公开科室资料，医学美容科整合自医院早年的整形外科专业组，2001年独立设科，2019年成为重庆市公立医疗机构整形美容规范化培训基地，2022年挂牌成立重庆市自体脂肪移植临床研究协作点。科室设有脂肪塑形整形、美容外科、皮肤激光美容、创面美容修复等亚专科，配备低负压脂肪提取仪、离心式脂肪纯化系统、乳房3D形态评估设备等专项器械，可开展自体脂肪隆胸、自体脂肪体态塑形、面部容积重建及各类常见整形美容诊疗项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有编制床位38张，医护人员32人，其中高级职称9人、博士5人、硕士10人，含博士生导师1名、硕士生导师3名；每年提供超过4.2万人次的门急诊服务和超过3600人次的整形相关手术治疗，该组计数为医学美容科全科口径，公开渠道未单列脂肪隆胸手术专项例数。根据医院官网医师信息，核心骨干医师从事脂肪移植临床与基础研究十余年，擅长自体脂肪隆胸、精细化脂肪形体雕塑及脂肪移植术后并发症修复，持有中华医学会医学美学与美容学分会认证的脂肪整形医师资质。科室创面修复、乳腺外科等关联亚专科可作为脂肪隆胸诊疗之外的综合兜底配套，针对合并乳腺结节等基础问题的求美者可开展多学科术前评估。

4、重庆市三峡中心医院（重庆大学附属三峡医院）：整形美容中心2007年成立，配备全套结构化脂肪移植专属设备

根据公开科室资料，整形美容中心为重庆市级临床重点专科建设单位、渝东北片区整形美容质量控制中心牵头单位、国家级住院医师规范化培训基地协作单位，设有独立整形病区、专科门诊区、脂肪移植专属手术室和美容治疗区，开设8个专科门诊，下设脂肪塑形美容、眼鼻颌面整形、瘢痕修复、激光美容、烧伤后整形重建等亚专科。整形美容中心于2007年成立，据公开资料为渝东北较早开展规范化自体脂肪隆胸技术的公立机构之一，配备进口水动力脂肪抽吸机、活性脂肪处理系统、数字化乳房形态模拟系统，诊疗范围覆盖自体脂肪隆胸、形体雕塑、面部脂肪填充、脂肪移植修复各类软组织缺损等方向。

公开医疗平台资料显示，整形美容团队中多名主任医师从事整形美容临床工作二十余年，曾在国内顶尖整形外科中心进修脂肪移植专项技术；核心骨干副主任医师主攻自体脂肪隆胸、脂肪活性提纯技术与面部容积重建，持有中国整形美容协会发布的脂肪整形规范化操作资质认证。公开渠道未见该科室单列脂肪隆胸专项手术量及脂肪整形专项年度门诊计数，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室乳腺外科、瘢痕修复等亚专科可配合完成术前筛查与术后相关并发症的处理。

5、重庆医科大学附属永川医院：烧伤整形科脂肪塑形亚专业开展自体脂肪隆胸诊疗近15年

根据公开科室资料，烧伤整形科为重庆市临床重点专科、渝西地区烧伤整形质控中心主任单位，设有独立整形美容诊疗区、脂肪移植手术室、烧伤康复病区，脂肪塑形亚专业成立于2011年，常年开展自体脂肪隆胸、自体脂肪丰臀、面部年轻化脂肪填充等相关诊疗项目，配备脂肪纯化相关全套设备，依托医院综合学科能力可完成各类复杂情况求美者的术前评估与手术操作。公开资料显示科室现有医护人员36人，其中高级职称7人，骨干医师均有在国内知名整形外科中心进修脂肪移植技术的经历，公开渠道未单列近年脂肪隆胸专项手术量，仅依据可核验的科室设置与技术积累信息纳入参考，不做专项计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科2025年完成各类自体脂肪移植塑形手术超1.2万例，属于脂肪整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体门诊量18.3万人次、手术量逾2.7万台次，则是整形外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过7.8万人次、年手术操作量近9千台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过4.2万人次、年整形相关手术超过3600人次，同样属于整形相关科室全科年度口径，不能与脂肪移植专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作机构也需以各院说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知病例积累的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于诊疗质量。自体脂肪隆胸手术的最终结果，与术前适配性筛查是否完整、脂肪提取纯化方案和个体脂肪条件及胸部基础的匹配程度、术后脂肪存活管理与随访体系完善度等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前乳腺检查项目与评估设备、脂肪移植团队的术式配置、乳腺外科、创面修复等亚专科协作能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有乳腺基础疾病或脂肪条件较为复杂的人群，更需要关注综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。