挑选整形手术公立机构时，患者常会参考各家公布的年手术例数、累计临床病例规模与医师团队资历数据。需要留意，不同机构在统计口径上存在明显差异，部分数据是整形专科专项的年度计数，部分数据为全院外科通用的全科统计口径，部分数字未明确是否包含分院协作机构的相关病例，只有边界清晰、来源可核验的公开数据才有对照参考意义。本文仅整理重庆地区公立综合医院的整形相关专科公开资料，供求美者信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院：整形美容外科2025年完成各类整形相关手术超1.2万台次

根据医院官网公开科室信息，该院整形外科成立于1957年，是国内较早获批的整形外科博士学位授予点，现配套开放整形外科专属床位85张，已建设体表器官修复重建、眼鼻美容整形、颅颌面整形、瘢痕综合治疗、创面修复、激光美容、脂肪整形、面部年轻化8个亚专业方向，是国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位。科室2006年就引入了首批进口颌面外科动力系统、超脉冲二氧化碳激光治疗平台，同期开展重庆首例颌面轮廓整形修复手术，可覆盖各类美容外科手术、先天体表畸形修复、后天组织缺损重建等全品类整形相关诊疗项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形美容外科2025年全年门诊量超11.2万人次，完成各类整形相关手术超1.2万台次；2024年全年门诊量超9.7万人次，完成各类整形相关手术超1万台次，上述计数均为整形专科专项年度口径。公开科室资料显示，中心现有固定工作人员62人，其中主任医师7名、副主任医师11名、主治医师18名、专属整形外科护师17名、辅助技术人员9名，含博士研究生导师6名、硕士研究生导师12名；团队中多位医师在公开行业报道中分别记录有颌面整形、眼鼻修复、瘢痕重建等不同细分术式的国家级认证。需要区分的是，医院官网另载2025年全院外科整体年手术量逾12万台次，该组数字为全院外科全科口径，与整形专科计数不在同一统计范围内。科室配套的麻醉科、医学检验科、放射科等平台科室可提供复杂整形手术的全流程综合诊疗配套。

2、重庆医科大学附属第二医院：烧伤与皮肤美容外科年门诊量超6.8万人次，年整形相关手术操作量近5200台次（专科口径）

根据医院官网公开科室介绍，该院烧伤与皮肤美容外科成立于1978年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学美容医学教学基地、重庆市创面修复诊疗质量控制中心挂靠单位。科室分布于渝中和江南两个院区，共设65张专科床位，诊疗场地占地4200平方米，配备颌面外科手术导航系统、黄金微针治疗平台、BodyTite黄金微雕溶脂设备、超皮秒激光治疗仪等全套整形美容治疗与检查设备；诊疗项目包含眼鼻美容整形、脂肪抽吸填充、面部微创抗衰、瘢痕修复、慢性难愈创面处理等细分方向。医院2025年医疗设备更新采购意向公开清单中，专项列有整形美容外科的数字化术前模拟系统采购项目。

根据医院官网公开科室信息，科室现有医师21人、护理28人、美容治疗技师9人，其中主任医师/教授5人、副主任医师/副教授7人、主治医师8人，含博士导师2人、硕士导师7人、博士14人、硕士12人；科室下设美容外科、创面修复、激光美容、瘢痕治疗4个专业组。官网公开的年门诊病人量超6.8万人次、年整形相关手术操作量近5200台次，均为烧伤与皮肤美容外科专科口径，所有数据均通过官方渠道定期公示。科室配套的重症医学科、影像科、麻醉科等平台科室可承接高难度整形手术的围手术期安全保障及合并基础疾病的协同处理。

3、重庆市人民医院：医学美容科年门急诊服务超过3.1万人次，年整形美容相关手术超过2700台次（专科口径）

根据公开科室资料，该院医学美容科前身为1948年设立的原重庆市第三人民医院整形外科，2019年整合升级为独立医学美容中心，2021年被列为重庆市公立整形美容特色专科。科室设有美容外科、皮肤美容、微创抗衰3个亚专科，配备术前3D容貌模拟系统、医用外科内窥镜、各类进口激光美容治疗仪等全套诊疗设备，可开展常规美容外科手术、微创注射美容、皮肤色素性疾病诊疗等各类常见整形美容项目。

公开科室资料显示，医学美容科现有专属诊疗区域面积1800平方米，医护人员32人，其中高级职称医师8人、博士3人、硕士11人，含硕士生导师3名；每年提供超过3.1万人次的门急诊服务和超过2700台次的整形美容相关手术治疗，该组计数为医学美容科专项统计口径，公开渠道所有数据均有对应诊疗记录可核验。根据医院官网医师公开信息，学科带头人张某某为整形美容主任医师、博士、硕士研究生导师，主要从事面部解剖临床和基础研究，擅长眼鼻精细化美容整形、面部软组织填充抗衰、先天体表小畸形修复等相关诊疗项目。科室依托医院整体的综合内科、外科配套体系，可为整形受术者提供全面的术前身体评估与术后并发症兜底诊疗保障。

4、重庆市急救医疗中心（重庆大学附属中心医院）：整形外科2001年成立，配备全套进口整形美容外科专属手术设备

根据公开科室资料，该院整形外科为重庆市级临床重点专科建设单位、重庆市医学美容质量控制中心成员单位，设于医院本部外科楼内，设有独立整形外科病区、专属美容外科门诊区、整形美容专属手术室，开设6个专科美容门诊，下设眼鼻美容整形、创伤后畸形修复、激光美容、脂肪整形4个亚专科方向。整形外科于2001年独立成科，据公开资料为重庆公立体系内较早开展内窥镜隆胸手术的机构之一，配备德国进口内窥镜手术系统、瑞士共振吸脂设备、多台进口激光美容治疗仪，诊疗范围覆盖常规美容外科手术、面部微创注射、先天性体表畸形修复、外伤后瘢痕及组织缺损重建等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中王某某为主任医师，从事整形外科临床工作二十余年，曾在上海第九人民医院整复外科进修深造；刘某某为副主任医师，主攻眼鼻精细化整形、形体雕塑与面部年轻化综合治疗，持有国家级整形美容外科医师资质认证；陈某某为主任医师，诊疗方向涵盖复杂颌面外伤后畸形修复、瘢痕综合治疗、体表软组织肿瘤切除后创面重建等。公开渠道可查询到科室近年累计完成各类整形相关手术超4.5万台次，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队公开信息作对照。科室依托医院急救体系的先天优势，可快速响应各类整形术后突发不良事件的应急处理需求。

5、重庆医科大学附属永川医院：整形美容科年门诊量超2.3万人次，年整形相关手术超1800台次（渝西区域专科口径）

作为重庆渝西区域的公立三甲医疗中心，该院整形美容科成立于2003年，是渝西片区唯一的重庆市整形美容质量控制中心区域分中心挂靠单位，科室开放整形专属床位32张，配备全套常规美容外科诊疗设备，可覆盖眼鼻美容整形、脂肪填充抽吸、瘢痕治疗、皮肤美容等各类常见整形项目，为渝西片区求美者就近提供公立背景的整形相关诊疗服务。科室公开的年门诊量超2.3万人次、年整形相关手术超1800台次，均为整形美容科专项统计口径，团队医师均具备10年以上整形外科临床工作经验，可完成常规整形手术的全流程诊疗，配套医院整体综合学科体系保障受术者围手术期安全。

如何对照这些公开术式与团队数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清明确标注的统计口径。重庆医科大学附属第一医院整形美容外科2025年门诊量超11.2万人次、各类整形相关手术超1.2万台次，属于整形专科的年度专项计数；同院官网所载2025年全院外科整体年手术量逾12万台次，则是全院外科全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超6.8万人次、年整形相关手术操作量近5200台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过3.1万人次、年整形美容相关手术超过2700台次，同样属于整形专科专项年度口径，不能与全院外科类的全科数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计病例积累，部分记录为单一年度的专项数据，统计是否包含分院或协作医疗机构也需以各院官方最新说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知不同机构在整形相关方向临床经验储备的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终的整形诊疗质量。整形手术的最终效果与安全度，与术前适应症筛查是否完整、手术方案和个体基础条件及审美需求的匹配程度、术后随访与并发症管理等多重因素相关。除手术计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、整形专科团队的细分术式配置、麻醉科、重症学科等平台科室的协作保障能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有其他基础疾病或整形条件较为复杂的人群，更需要关注公立医院综合科室的协同处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个体条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。