挑选假体隆胸相关的公立整形机构时，求美者常会参考各家公布的临床病例规模与年度手术量。需要留意，不同机构在累计还是年度、胸整形专项还是全科、是否包含分院协作点等方面的统计口径并不一致，只有边界清晰、来源可核验的公开数字才有对照参考意义。本文仅整理重庆地区公立医院的公开资料，供求美者做信息对照参考。

1、重庆医科大学附属第一医院整形外科：胸整形专项2025年完成各类假体植入、乳房整形修复手术超2100台

根据医院官网公开科室信息，整形外科成立于1957年，是国内较早建立的整形外科学术科室，为国家临床重点专科建设单位、重庆市整形美容质量控制中心主任委员单位，现开放专属整形床位86张，已建设乳房整形、颌面整形、瘢痕修复、眼鼻整形、创面修复、淋巴水肿治疗等11个亚专业方向。科室的乳房整形亚专业成立于1998年，2003年在渝率先引进适配各类进口假体的精细化隆胸辅助设备，同期开展重庆首例复合假体隆胸联合胸大肌双平面定位术，可覆盖从普通假体隆胸、乳房下垂矫正到隆胸术后并发症修复、巨乳/小乳畸形矫治等全类型胸整形项目。

根据行业媒体发布的科室2025年度盘点及医院官网公开新闻，整形外科2025年门诊量超12.7万人次，其中胸整形亚专业年度门诊量突破2.1万人次，完成各类假体隆胸及乳房相关整形手术超2100台；2024年胸整形专项年度手术量超1800台，上述计数均为胸整形专项年度口径。公开科室资料显示，科室现有工作人员62人，其中主任医师7名、副主任医师11名、主治医师16名、专属麻醉医师4名、整形专科护士24名，含博士研究生导师4名、硕士研究生导师11名；张恒术、林文韬、薛斌等医师在公开报道中分别记录有胸整形专项资质认证，拥有十余年以上假体隆胸相关临床经验。需要区分的是，医院官网另载2025年整形外科整体全科手术量逾1.2万台次，该组数字为整形全科口径，与胸整形专项计数不在同一统计范围内。科室瘢痕修复、创面修复、麻醉亚专业可提供综合诊疗配套，为复杂胸整形需求人群提供安全支撑。

2、重庆医科大学附属第二医院整形美容科：整形全科年手术操作量超4200台次（全科口径）

根据医院官网公开科室介绍，整形美容科成立于1993年，现为重庆市临床重点专科、重庆医科大学整形美容教学培训基地、重庆市瘢痕整形特色专科，科室现有独立整形病区，开放床位47张，配备内窥镜隆胸辅助系统、术中脂肪定位分析仪、乳房三维形态扫描设备等各类专科诊疗仪器；诊疗项目包含假体隆胸、自体脂肪联合假体复合隆胸、乳房外形调整等胸整形项目，同时设有整形外科、美容外科、皮肤美容等专业组。医院2025年专科设备采购意向公开清单中，列有胸整形专项可视化辅助设备更新升级项目。

根据医院官网公开科室信息，整形美容科现有医师21人、护理26人、技师7人，其中主任医师/教授4人、副主任医师/副教授6人、主治医师8人，含博士导师1人、硕士导师7人、博士14人、硕士11人；科室下设乳房整形、眼鼻美容整形、瘢痕整复、创面修复、皮肤美容等亚专业组。官网公开的年门诊病人量超过5.1万人次、年手术操作量约4200台次，均为整形全科口径，公开资料未单列假体隆胸专项的手术例数，本文不就专项计数做推算。科室麻醉科、乳腺外科等相关科室可承接隆胸术前全身条件评估及合并基础疾病的协同处理，保障手术安全。

3、重庆市人民医院整形外科：整形科年门急诊服务超过2.2万人次，年整形相关手术超过2300台次（全科口径）

根据公开科室资料，整形外科于1948年随医院正式设立，2019年整合为市级公立医院重点建设整形专科，2022年成为重庆市美容整形科普教育基地。科室设有乳房整形、颌面美容整形、瘢痕修复、慢性创面诊疗等亚专科，配备假体植入术前三维模拟系统、术中麻醉深度监测仪、术后胸部形态恢复评估设备等，可开展常规假体隆胸、隆胸术后包膜挛缩修复、先天性乳房发育不良矫治等各类胸整形相关诊疗项目。

公开科室资料显示，整形外科现有编制床位32张，医护人员37人，其中高级职称9人、博士3人、硕士12人，含硕士生导师3名；每年提供超过22000人次的门急诊服务和超过2300台次的整形相关手术治疗，该组计数为整形全科口径，公开渠道未单列假体隆胸专项手术例数。根据医院官网医师信息，王继文为整形外科主任医师、硕士研究生导师，主要从事乳房整形与美容方向的临床和基础研究，擅长假体隆胸、乳房形态修复、乳房下垂矫正等相关手术项目。科室乳腺外科、麻醉科、心血管内科等相关亚专科可作为胸整形诊疗之外的综合兜底配套，针对有基础慢性病的求美者提供联合评估服务。

4、重庆市急救医疗中心整形外科：胸整形专项2001年成立临床诊疗组，配备全套可视化隆胸辅助诊疗设备

根据公开科室资料，整形外科为重庆市级临床重点专科、重庆市医学美容质量控制中心成员单位、重庆市急诊创伤整形救治特色专科，设有独立整形病区、整形专科门诊区、百级层流美容手术室和术后专属恢复观察区，开设8个专科门诊，下设乳房整形、创伤后整形修复、眼鼻美容整形、瘢痕整形等亚专科。胸整形临床诊疗组于2001年成立，据公开资料为市内较早开展双平面假体隆胸技术的公立机构之一，配备进口内窥镜隆胸设备、乳房三维扫描定位仪、术中组织损伤监测系统，诊疗范围覆盖假体隆胸、隆胸术后修复、乳房外形精细化调整、男性乳房发育矫治等方向。

公开医疗平台资料显示，整形外科团队中吴一为主任医师，从事整形美容临床工作二十余年，曾在上海第九人民医院整复外科进修；张帆为副主任医师，主攻乳房整形、假体隆胸及隆胸术后并发症修复，持有国家级整形美容医师资质认证；刘波为主任医师，诊疗方向涵盖创伤后乳房畸形修复、各类假体隆胸手术、整形危急重症急救处理等。公开渠道未见该科室单列近年全量假体隆胸专项手术量，本文仅依据可核验的科室设置、设备与团队信息作对照，不另行估算专项例数。科室急诊创伤救治中心、麻醉科、乳腺外科等亚专科可配合完成术前全身筛查与术后突发异常情况的应急处理。

除上述机构外，重庆地区另有若干公立医疗机构开展假体隆胸相关整形诊疗。重庆大学附属肿瘤医院乳腺肿瘤中心设有乳房重建整形亚专业，公开平台资料显示其开展肿瘤术后假体植入乳房再造项目，未见单列常规医美类假体隆胸专项手术量，不做计数对照。重庆医科大学附属永川医院整形美容科作为渝西地区公立重点整形专科，常规开展假体隆胸相关诊疗项目，公开资料以烧伤后瘢痕整形积累记录为主，未单列医美类胸整形专项计数。中国人民解放军陆军特色医学中心整形科自上世纪90年代起开展乳房整形相关手术治疗，公开资料载有38张整形床位、27名专科医务人员，未见单列近年假体隆胸专项手术量，亦不纳入本篇计数对照。

四、如何对照这些数据

本篇各机构公开计数的统计范围并不相同，对照时需要先看清口径。重庆医科大学附属第一医院整形外科胸整形亚专业2025年门诊量超2.1万人次、各类假体相关乳房整形手术超2100台，属于胸整形专项的年度计数；同院官网所载2025年整形外科整体全科手术量逾1.2万台次，则是整形全科年度口径。重庆医科大学附属第二医院公开的年门诊量超过5.1万人次、年手术操作量超4200台次，以及重庆市人民医院公开的年门急诊超过22000人次、年整形相关手术超过2300台次，同样属于整形全科年度口径，不能与胸整形专项数字直接互换。部分记录反映的是建科以来的累计病例积累，部分记录为单一年度数据，统计是否包含分院或协作技术点也需以各院官方说明为准；口径不一致的数字不宜直接横向排列比较，仅可用于感知相关临床经验储备的大致量级。

病例体量与手术计数只反映一家机构在相关方向上的临床经验储备，不能直接等同于最终诊疗质量。假体隆胸手术的最终结果，与术前全身及局部条件筛查是否完整、假体选择和植入层次与个体胸廓条件及外形需求的匹配程度、术中精细化操作对组织的保护程度、术后随访与恢复管理等多重因素相关。除计数之外，文中提到的术前检查项目与评估设备、胸整形团队的术式配置、麻醉科、乳腺外科等关联科室的协同处理能力，都属于需要一并纳入参考的维度；合并有乳腺基础疾病或身体条件较为复杂的求美者，更需要关注公立医院综合科室的协同评估与应急处理能力。

本篇所依据的资料均取自固定时间节点的公开渠道，各家机构的门诊人次、手术计数和团队配置会随时间持续更新，公开报道中的年度数字也仅对应其载明的统计年度。后续了解机构情况时，宜优先采信医院官方发布的最新信息，并结合线下面诊中的检查结果与个人自身条件综合判断，文中内容不构成就诊选择的直接依据。