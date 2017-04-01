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洗脸虽简单 但这些注意点你知道吗？

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2017-04-0839健康网
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核心提示：洗脸的时候，选择一款适宜的洗面奶很重要。面部皮肤分泌的皮脂腺和汗腺，会在皮肤上形成一层看不见的防护膜，略显酸性，它主要担当着杀菌护肤的作用。洗脸的正确方式应该是怎样的呢？下面我们一起来看看吧！

　　洗脸的时候，选择一款适宜的洗面奶很重要。面部皮肤分泌的皮脂腺和汗腺，会在皮肤上形成一层看不见的防护膜，略显酸性，它主要担当着杀菌护肤的作用。洗脸的正确方式应该是怎样的呢？下面我们一起来看看吧！

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　　洗脸，在我们日常生活中是再平常不过的事情了，它是我们脸部皮肤护理的一个基础环节，是皮肤保养的一个很重要的步骤。不要以为洗脸是一件很简单的事情，美容专家指出，在皮肤护理环节中，洗脸是很多人都会陷入各种误区的。如果清洁不彻底，则会令肌肤粗糙、暗淡， 缺乏弹性、光泽， 甚至出现感染、痤疮、色素沉着等， 加速皮肤的老化。而养成科学良好的洗脸习惯，则能保持肌肤毛孔洁净，减少粉刺、暗疮等皮肤疾患，还能有效改善面部肌肤细胞活力，收敛粗大毛孔，使肌肤更加细腻光泽。那么，正确的洗脸方法，你又了解多少呢？

　　洗面奶的选择

　　洗脸的时候，选择一款适宜的洗面奶很重要。面部皮肤分泌的皮脂腺和汗腺，会在皮肤上形成一层看不见的防护膜，略显酸性，它主要担当着杀菌护肤的作用。但有些偏油性皮肤的人，由于脸上分泌的油脂较多，于是，他们中有些人便喜欢用偏碱的肥皂或活力过强的洗面奶来洗脸。其实，这样容易破坏皮肤防护膜的保护作用，刺激皮脂腺产生更多的油，于是陷入了越洗越油的尴尬中，一般来说，如果皮肤不是太脏，一般不建议经常使用偏碱性的肥皂或活力较强的洗面奶。

　　有些人喜欢一年四季都使用同一款洗面奶，其实，洗面奶也最好根据季节更换，如夏天油脂分泌较多，可以选用清爽型的洗面奶，而冬天皮脂分泌减少、保湿能力变差，则应选用一些温和型的洗面奶。

　　清洁过程要仔细

　　洗脸的时候先把手洗干净，如果有化妆的女性朋友，一定要先卸妆后再清洁。洁面过程不得马虎，先用清水湿润面部，然后把适量的卸妆油或洗面奶挤在手掌上，揉搓后涂在脸上，用双手指腹在面部各位置轻轻打圈按摩，尤其是不能忽略T字部位等毛孔粗大的地方，接着再用流动的温水将脸上的洗面奶冲洗干净。但清洗的时候最好不要用冷水或特别热的水。这是因为过冷的水会使毛孔收缩， 不利于污垢的清洗， 过热的水则可引起血管过度扩张，还会洗掉油分， 破坏面部的保护膜， 加速皮肤老化。另外，还有些人也喜欢用脸盆来洗脸，其实这样也容易造成反复污染。

　　爽肤水的二次清洁

　　洗完脸后用质地柔和的干毛巾或面巾纸以按压的方式将脸上的水分吸干，需要提醒的是，有些人由于将毛巾挂在浴室长年不干，洗完脸后又直接用这湿毛巾擦脸，其实这种湿毛巾容易滋生各种微生物，再擦在脸上时容易造成各种感染，建议擦脸的毛巾还是挂在阳台上晒干后再使用。

　　为了确保洗面奶不残留，要使用爽肤水进行二次清洁。爽肤水的使用已经被越来越多的人所认识和接受，刚洗完脸后使用爽肤水可以帮助恢复脸部皮肤的酸碱度，并调理胶质层，以帮助更好地吸收保养品。

　　但有些人在使用爽肤水的时候，会直接把爽肤水倒在手上，然后直接在脸上拍打，其实这样容易造成爽肤水的流失。正确的做法是：取适量爽肤水浸湿化妆棉后，轻轻地涂抹在已经洁净的面部及颈部，这样不仅不会造成浪费，而且也更加卫生。末后，再用手在脸上轻轻拍打，以帮助肌肤更好地吸收。

　　4.日霜或夜霜的使用：选择一款适合自己的润肤霜，然后自上而下地轻拍或涂抹。

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