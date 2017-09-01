红酒焕肤大法 让你的肌肤也喝红酒吧！

核心提示：红酒除了喝之外，还能用来做面膜，有美容养颜的功效！快让你的肌肤也喝喝红酒吧！
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
红酒除了喝之外，还能用来做面膜，有美容养颜的功效！快让你的肌肤也喝喝红酒吧！
一、使用红酒消炎肌肤
红酒蒸汽对脸部皮肤功能消毒很温和，但可迅速达到消炎的效果。红酒对脸部皮肤的收敛作用也比较明显。将平底锅加热，然后将少量红酒喷在锅上，然后用毛巾将红酒吸收后敷在脸部。
二、使用红酒美白肌肤
准备红酒20ml、蜂蜜2勺、珍珠粉少许、普通面膜纸1张、容器1个，将红酒蜂蜜珍珠粉在干净的容器中混合，搅拌均匀。洗净双手，轻轻将混合物均匀涂抹于脸上，盖上面膜纸，约5分钟后用温水洗净。具有美白及紧致肌肤的功效。
三、使用红酒去皱紧肤
将30克葡萄酒汁和50克煮沸放凉的牛奶一同放入容器中，再按照1：1的比例放入奶粉与面粉搅拌均匀，调成糊状面膜。晚上睡觉前清洁面部后将面膜在脸上厚厚涂抹一层，保留20分钟，再用清水洗净即可。每周一至两次，可以收敛毛孔、紧肤除皱、改善面部皱纹。
四、使用红酒滋润肌肤
准备红酒、压缩面膜纸、玻璃容器1个，将塑料容器清洗净晾干，将面膜纸放入容器中，倒入红酒，淹没涨大的面膜即可;双手洗净打开面膜，敷在脸上，感觉面膜上的水分半干时取下即可。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]