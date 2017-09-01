红酒焕肤大法 让你的肌肤也喝红酒吧！

核心提示：红酒除了喝之外，还能用来做面膜，有美容养颜的功效！快让你的肌肤也喝喝红酒吧！

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红酒除了喝之外，还能用来做面膜，有美容养颜的功效！快让你的肌肤也喝喝红酒吧！

一、使用红酒消炎肌肤

红酒蒸汽对脸部皮肤功能消毒很温和，但可迅速达到消炎的效果。红酒对脸部皮肤的收敛作用也比较明显。将平底锅加热，然后将少量红酒喷在锅上，然后用毛巾将红酒吸收后敷在脸部。

二、使用红酒美白肌肤

准备红酒20ml、蜂蜜2勺、珍珠粉少许、普通面膜纸1张、容器1个，将红酒蜂蜜珍珠粉在干净的容器中混合，搅拌均匀。洗净双手，轻轻将混合物均匀涂抹于脸上，盖上面膜纸，约5分钟后用温水洗净。具有美白及紧致肌肤的功效。

三、使用红酒去皱紧肤

将30克葡萄酒汁和50克煮沸放凉的牛奶一同放入容器中，再按照1：1的比例放入奶粉与面粉搅拌均匀，调成糊状面膜。晚上睡觉前清洁面部后将面膜在脸上厚厚涂抹一层，保留20分钟，再用清水洗净即可。每周一至两次，可以收敛毛孔、紧肤除皱、改善面部皱纹。

四、使用红酒滋润肌肤

准备红酒、压缩面膜纸、玻璃容器1个，将塑料容器清洗净晾干，将面膜纸放入容器中，倒入红酒，淹没涨大的面膜即可;双手洗净打开面膜，敷在脸上，感觉面膜上的水分半干时取下即可。