女人怎样用醋来美容？白醋怎样洗脸效果更佳？

核心提示：白醋洗脸相信大家都是有听说过的，白醋不仅仅是厨房的调味品同时还是很好的美容品呢。那你知道怎样用白醋洗脸才能起到美容效果呢？

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白醋洗脸相信大家都是有听说过的，白醋不仅仅是厨房的调味品同时还是很好的美容品呢。那你知道怎样用白醋洗脸才能起到美容效果呢？

女人怎样用醋来美容？

1. 用醋来洗脸

用白醋洗脸我们都听说过，白醋能美白、杀菌，使皮肤富有光泽和弹性。但是不能直接用白醋洁面，因为白醋的酸性比较强，会刺激皮肤，给皮肤造成极大的伤害。最好用温水将白醋的浓度降低再使用。

具体方法：晚上洗脸后，取1勺醋、3勺水混合，用棉球蘸饱，在脸上有皱纹的地方轻轻涂擦，再以手指肚轻轻按摩一下，洗净即可。这种方法可帮助消除脸部细小的皱纹。

2、用醋泡澡

洗澡时，可在水中放点醋浸浴，浴后会使肌肉放松，疲劳消除，皮肤光滑。

具体方法：直接在温水中加入1～2汤匙食醋即可。

3、用醋洗手

双手洗净后，然后浸入加入食醋的温水中洗脸和手，5分钟后换用清水洗净，长期这样做，可让皮肤光洁、细腻，水中加入的醋量宜少，以水不变色为准。

4、用醋擦脸

用白醋捣入中药白术适量调和，密封浸泡一星期。每天洗脸后，擦试面部长斑的地方，日久可令雀斑逐渐消除、隐退，让皮肤变得更加白皙。

5、用醋洗头

白醋200毫升，参与清水500毫升，把醋水加热，直接用来洗头，这样能够有用的处置头皮屑问题，并且能够让的你的掉提问题也得到很好的改善。

6、用醋洗甲

若是你想让的你的手指甲看起很透亮，那么在洗手或许洗脚的时分，在水中直接参与半汤匙的醋，用来浸泡手指甲，这样能够有利于修剪，而且指甲的颜色也会变得越来越亮哦！

7、混合晚霜

每晚睡前做过面部清洁工作后，以五份食醋与一份甘油的比例调成混合剂，涂抹于脸部和颈部，可以睡眠过夜，也可在半小时后以清水洗净再涂晚霜睡眠，经两星期左右，皮肤明显白滑。