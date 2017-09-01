女人怎样用醋来美容？白醋怎样洗脸效果更佳？

核心提示：白醋洗脸相信大家都是有听说过的，白醋不仅仅是厨房的调味品同时还是很好的美容品呢。那你知道怎样用白醋洗脸才能起到美容效果呢？
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
白醋洗脸相信大家都是有听说过的，白醋不仅仅是厨房的调味品同时还是很好的美容品呢。那你知道怎样用白醋洗脸才能起到美容效果呢？
女人怎样用醋来美容？
1. 用醋来洗脸
用白醋洗脸我们都听说过，白醋能美白、杀菌，使皮肤富有光泽和弹性。但是不能直接用白醋洁面，因为白醋的酸性比较强，会刺激皮肤，给皮肤造成极大的伤害。最好用温水将白醋的浓度降低再使用。
具体方法：晚上洗脸后，取1勺醋、3勺水混合，用棉球蘸饱，在脸上有皱纹的地方轻轻涂擦，再以手指肚轻轻按摩一下，洗净即可。这种方法可帮助消除脸部细小的皱纹。
2、用醋泡澡
洗澡时，可在水中放点醋浸浴，浴后会使肌肉放松，疲劳消除，皮肤光滑。
具体方法：直接在温水中加入1～2汤匙食醋即可。
3、用醋洗手
双手洗净后，然后浸入加入食醋的温水中洗脸和手，5分钟后换用清水洗净，长期这样做，可让皮肤光洁、细腻，水中加入的醋量宜少，以水不变色为准。
4、用醋擦脸
用白醋捣入中药白术适量调和，密封浸泡一星期。每天洗脸后，擦试面部长斑的地方，日久可令雀斑逐渐消除、隐退，让皮肤变得更加白皙。
5、用醋洗头
白醋200毫升，参与清水500毫升，把醋水加热，直接用来洗头，这样能够有用的处置头皮屑问题，并且能够让的你的掉提问题也得到很好的改善。
6、用醋洗甲
若是你想让的你的手指甲看起很透亮，那么在洗手或许洗脚的时分，在水中直接参与半汤匙的醋，用来浸泡手指甲，这样能够有利于修剪，而且指甲的颜色也会变得越来越亮哦！
7、混合晚霜
每晚睡前做过面部清洁工作后，以五份食醋与一份甘油的比例调成混合剂，涂抹于脸部和颈部，可以睡眠过夜，也可在半小时后以清水洗净再涂晚霜睡眠，经两星期左右，皮肤明显白滑。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]