青春痘可以用手挤吗 青春痘用手挤了怎么办

核心提示：很多人长青春痘都喜欢用手去挤，这样真的对皮肤好吗？下面小编就给大家讲讲青春痘可以用手挤吗？青春痘用手挤了怎么办？

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很多人长青春痘都喜欢用手去挤，这样真的对皮肤好吗？下面小编就给大家讲讲青春痘可以用手挤吗？青春痘用手挤了怎么办？

青春痘可以用手挤吗？

很多人 说长痘不能用手挤，其实这个是要看情况而定的，下面小编就给大家介绍一下什么情况可以用手挤青春痘。

看状态

痘痘一般情况下分为三个期，痘痘成长期--痘痘成熟期--痘痘稳定期，要分辨痘痘不同状态，等到了痘痘成熟期和稳定期是可以挤压的，成长期切勿挤压痘痘。

痘痘成长期：痘痘在成长期，痘痘往往呈现脓包状，轻碰就痛，切勿在这个时候挤压痘痘。

痘痘成熟期：这个时期的痘痘，已经褪去了脓包状的疼痛，并且脓包愈合，暂时不处理。

痘痘稳定期：这个时候痘痘已经完全由脓包变为粉刺，或者是黑头，可以挤压处理。

勿触摸

在痘痘还没成熟之前，切勿用手去触摸，因为人的手上往往残留很多的细菌和毒素，在触摸的时候，长期触摸易加重痘痘发炎、恶化。为此，在痘痘的成长期，避免用手去触摸，应当相应做好清洁，抗炎工作。

挤压法

在痘痘成熟稳定期之后，是可以挤压痘痘的，这个时候挤压痘痘痛苦较小，且挤压出来的痘痘像小米粒一样。最好是找相应的美容护肤医生，让专业人士帮你处理成熟之后的痘痘，通过专业手法挤压出痘痘，并且做好相应的消毒抗炎工作。

常清洁

日常我们应该做好面部清洁工作，避免过多的垃圾堵塞毛孔，易起痘痘侵扰犯难，在痘痘成长期的时候，更应该做好清洁工作，避免痘痘伤口发炎，被细菌感染。不管是否有痘痘困扰，日常我们都应当注意个人的清洁工作，想拥有完美肌肤，从清洁开始。

做消炎

青春痘其实也是一种皮肤病，为此在痘痘的成长期，成熟期一定要做好相应的消炎抗菌工作，每天给痘痘伤口外敷一些消炎抗菌软膏，或者具有消炎抗菌效果的芦荟胶。在挤压完痘痘之后，更要做好消炎抗菌工作，避免伤口感染发炎，加速伤口的愈合消失。

青春痘用手挤了怎么办

1、准备工作要做好：准备工作是是否会让痘痘留疤的关键，我们需要先用清水洗脸，而后用纸巾轻轻将水分擦干。然后用肥皂洗手，注意绝对不能在指甲里有明显污渍。洗完手后还需要一面镜子，一张新纸巾。

2、挤痘痘中：当做好这一切的时候就可以开始准备挤痘痘了，将纸巾展开，食指和拇指掐起纸巾一角按在痘痘的最前段，感觉到突起以后迅速往两边一挤。这时候要注意绝对不能用指甲

3、挤痘痘后：挤出来以后你会发现伤口处开始流脓和留血，如果让这些脓血留到其他肌肤的话可能会感染，所以这时候你要迅速继续用食指和拇指掐着干净的纸巾将伤口处血迹擦干。

4、很多人在挤痘痘以后发现隔天痘痘会再复发，这就是因为没有将脓血清除干净，因此在你擦完表面的血迹以后，要轻轻用纸巾按压伤口两侧，以伸缩的方式挤出伤口剩余的脓血，这点十分重要。

5、最后护理：当做完以上这些的时候，你会发现痘痘已经扁了下去，只是周围还有些红，这时候用棉签沾取一些芦荟胶涂抹在伤口处，第二天你就会发现痘痘红的现象完全消失啦。

哪些人容易长痘痘

1.父母有痘痘史的，后代也非常容易长痘，也可能是有遗传的因素在里面。

2.油性皮肤的人容易长痘痘，这是因为油性皮肤的人油脂分泌太多，导致堵塞毛孔，最后引起痘痘的生长。

3.性格内向或脾气暴躁的人也容易长痘痘，这是因为内向或脾气暴躁的人长期的处于一种压抑且不好的生活状态中，这称为：闷出来的痘。

4.生活、家庭、工作、学习压力大的人也容易长痘痘，还有一个就是环境问题，有很多也会因为水土不服或是环境不适应而长痘。

5.经常熬夜、睡眠不足或睡眠质量糟糕的人易长痘痘，晚上是排毒时间，体内的毒素没有排出去就会发泄到脸上来。



