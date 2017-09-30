核心提示：很多人都遭受着头屑多头皮痒的困扰，想要去屑就要知道头屑是怎么形成的，才能从根源上解决头屑问题，今天小编就来给大家介绍下头屑形成的原因。

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很多人都遭受着头屑多头皮痒的困扰，想要去屑就要知道头屑是怎么形成的，才能从根源上解决头屑问题，今天小编就来给大家介绍下头屑形成的原因。

头屑多是什么原因

头皮屑的形成主要有油脂分泌的过多，内分泌失调以及经常吃刺激性食物都多种因素，头皮屑主要有两种形式，一种是分泌过多的皮脂和污秽尘埃等混在一起，干了以后就成了头皮屑；另一种就是头皮表层脱落的角质细胞。头皮屑面目可憎，那些导致头皮屑产生的幕后祸首就更加可憎了，现在就让我们将这些祸首们一一揪出。

最大祸首—细菌 在正常情况下，自然代谢的头皮屑并不容易觉察，但是如果头皮新陈代谢过快或细胞成熟过程不完全时，就会使角质堆积。此时，以头皮死细胞维生的糠秕孢子菌大量繁殖，造成角质剥落，雪花般的头皮屑也就产生了。

过多油脂 多数人都在意自己是否油光满面，为脸上过多的油脂而烦恼，其实，人体头皮分布的皮脂腺比面部的更多，分泌量更大，更值得你紧张。皮脂是头皮屑一个良好的培养基，头发不干净，油脂过多，是头皮屑产生的最得天独厚的环境，也是细菌、真菌生长的温床。

皮肤病患者 对于有些患湿疹、牛皮癣等皮肤病的人，头发上也比较容易产生头皮屑，而且这种头皮屑与一般细小的头皮屑不同，它是一大块一大块的。如果您有类似的情况的话就要小心，检查一下看是否有了某些皮肤病。

工作压力 你是否在为升职、为挣钱、为脱颖而出而挥汗如雨或疲于奔命？精神处在紧张状态，受情感困扰，或用脑过度、睡眠不足，都会使人身心处于压力之中，而压力也是头皮屑产生的重要原因。

内分泌失调 头皮屑的产生也有可能受体内荷尔蒙分泌变化的影响，如青春期女性在经期前后等有可能令您受头皮屑的困挠。

刺激性食物 食用刺激性的食物也可能会导致头皮屑增加，如油炸类食品，这类食品味道不错，但这也刚好对了糠秕孢子菌的味口，糠秕孢子菌生长旺盛，头屑当然也会增多了。

季节变化 别过分地以为春风秋月是浪漫的事，它也会给你带来烦恼，比如春秋换季时节，气温忽冷忽热，会令头皮屑增多，让你的浪漫大打折扣。

营养素缺乏 许多人出现头皮屑还与体内缺乏B族维生素有关。

染发、烫发之后 有没有试过，刚染、烫头发没几天，就发现头发上有头皮屑在那里安营扎寨？没错，凡事有得有失，头皮屑也比较容易发生在染发及烫发之后，让你在美了几天之后，就开始为那些不美的头皮屑而发愁。

头皮屑治疗小窍门

用中西药物联合治疗头皮屑是笔者总结出的经验，疗效不错。方法：取桂枝、防风、甘草各12克，水煎半脸盆药汁，待药汁温度在30℃左右时洗头，每次15分钟，每天洗1—2次；同时口服脑益嗪，每晚2片即可。一周为一个疗程。治疗期间要忌食鱼腥、辛辣等食物。

通过饮食控制或治疗头皮屑的食疗方和偏方。

蔬菜粥

原料：菠菜50克、大米50克。

做法：将菠菜洗净，焯去涩味，切段备用。再将白米淘净，放入锅内，加上适量的水熬至米熟汤稠，再将菠菜放入粥内，继续熬至粥成。空腹时服用，每日一次。

适应症：适用于血虚风燥型头皮屑增多。

绿豆薏米汤

材料：薏米200克、绿豆50克。

做法：将薏米泡软、煮熟，再加上绿豆煮熟。空腹时服用，每日一次。

适应症：适用于湿热内蕴型头皮屑增多。

洋葱

将一个捣烂的洋葱头用干净的纱布包好，用它反复揉擦头皮，使洋葱汁渗入其间，待24小时之后，再用温水洗头，既可止头痒又能去屑。

啤酒

先用啤酒将头发打湿，15分钟后用水冲洗，再用洗发露洗净。每天2次，3天为一个疗程。两三个疗程后头皮屑会明显减少。

用酸性洗发液洗发以保护头皮，常吃碱性蔬果少吃盐，适当减少脑力劳动。

饮食方面用青菜，水果。

验方：

少吃盐，多吃绿色的青菜、水果等富含碱性的食物，促使血液保持新鲜，以减少头皮屑。

为什么去屑的洗发水头屑越用越多

1、您的头皮新陈代谢可能已经不正常了；

2、您用的可能是劣质洗发品，或洗发方式不正确或产生了过敏，或对长期使用的洗发水中的去屑剂已经产生了抗体；

3、缺乏营养，或饮食作息不健康；



