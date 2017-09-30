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暴晒后要怎么处理？推荐晒后肌肤美白法

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2017-09-30太平洋时尚网
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核心提示：太阳猛烈，难免发生皮肤晒伤，暴晒后皮肤极为脆弱，需要特殊的呵护才能尽快复原，怎么做呢？有什么需要注意的？接下来我们一起来看看皮肤晒伤后怎么办？

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　　太阳猛烈，难免发生皮肤晒伤，暴晒后皮肤极为脆弱，需要特殊的呵护才能尽快复原，怎么做呢？有什么需要注意的？接下来我们一起来看看皮肤晒伤后怎么办？

　　暴晒后不能用热水洗脸：热水让毛细血管扩张、充血，出现片片潮红甚至长出晒斑。只有凉水才能令毛孔收缩，令肌肤冷却，达到消热褪红的作用。

　　想要晒后美白你必须了解

　　1、美白的最快周期是一个月

　　我们必须遵守肌肤的生理机制，28天角质细胞更新(部分黑化的角质细胞随之代谢掉)一次，所以要白，起码也需要一个月才能见到一些效果。

　　2、想要即刻美白就用粉底

　　用比肌肤深一色号的粉底可以让肌肤快速美白，不过这也都是暂时的，想要真正白起来，还要依靠护肤手段。

　　3、想美白不做好防晒一定破功

　　皮肤暴晒后要注意什么？

　　防晒对于美白而言就像打仗时候穿的铠甲，能够保护肌肤，让肌肤降低被晒黑的可能性，防晒做的不好，肌肤被晒的太过，也影响晒后美白的速度。需要特别注意的是，晒伤之后如果又误用了化妆保养品，很有可能会迅速发展成接触性皮肤炎。有的晒伤者因为觉得脸部灼热，在不知情的情况下，拼命拍打化妆水，想要让肌肤镇定;有的人是不敢再晒到太阳，而乖乖涂好防晒油;当然也有部分的人认为皮肤已经晒伤了，认为基础保养更不能忽略。但是这样一来，已经受伤的皮肤反而更会刺痛无比，而且还可能呈现类似灼伤的发炎反应。

　　1、一定要暂停去角质工作：

　　以为晒后肌肤很脆弱，即使是轻柔地去角质也会使肌肤“雪上加霜”。可以先让肌肤放松镇静，一周后再考虑去角质的护理。

　　2、适当用些绿茶水可以减缓轻微晒伤：

　　轻度日晒后，如有红斑、灼热等现象，可以用浓的绿茶水冷敷1小时，新鲜的绿茶含有丰富的茶多酚，能抗紫外线损伤。但最好用当年的新茶，开水冲泡后放凉，浸泡面膜纸或者干净毛巾敷面，完毕后按照日常程序保养即可。

　　3、尽量选择可以锁定氧化锌的防晒品：

　　晒伤后的皮肤脆弱敏感，推荐使用物理防晒剂，目前比较常用的是含氧化锌的防晒品，能同时防护UVA和UVB，而且对皮肤没有刺激性，几乎不会发生过敏。卸妆也很容易，用橄榄油就OK，用棉签蘸取橄榄油轻轻擦脸，最后用纸巾把橄榄油擦掉。

　　4、暴晒后的修复需要你“忌口”：

　　少吃甜食、肉类等酸性食物，以免影响维生素B群的代谢，而引起痘痘、黑头。另外，要配合大量饮水，多吃水果和蔬菜。特别是煮熟的西红柿，里面含有大量茄红素，可以帮助修复晒后的肌肤，做好美白和抗氧化的工作。

　　皮肤晒伤后怎么办？

　　第一：首先检视自己晒伤的程度。如果只是变红，没有疼痛的感觉，那么只要敷几贴补水的面膜就好了。可是如果你已经到了红肿疼痛的程度，那么回家后立刻擦上一些香油。香油有消炎去肿痛的作用，还能滋润皮肤。

　　第二：冷敷。根据自己的晒伤情况，进行冷敷。如果只是轻度晒伤，最好的办法是用化妆棉沾化妆水，轮替着敷，就好。如果已经是严重晒伤了，就最好放到冰箱凉一下，在敷，效果更好。冷敷最好，每次半个小时，一天两到三次。

　　第三：西瓜治晒伤。西瓜可以清热解暑，而西瓜皮则在治疗晒伤上有妙用。将西瓜皮轻轻涂抹在晒伤处，就会发现西瓜皮的水分很快被皮肤吸收了。而最好的方法就是将西瓜皮切成小薄片，敷在晒伤处，每五到十分钟更换一次西瓜皮，如果是严重晒伤的话最好选择冰镇后的西瓜皮，坚持一周左右，效果明显。

　　第四：美白保湿。在晒伤期间不要进行任何的美白动作。尤其是成品的美白面膜多少对皮肤都有一定的刺激，在晒伤期间最好是做补水保湿的面膜。美白要等到肌肤完全恢复之后才能做。


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