卸眼妆的正确步骤是什么？

核心提示：卸妆中最难卸的就是眼妆，如果没有彻底卸干净，会加深眼部的色素沉淀，导致黑眼圈。那么，眼部卸妆的步骤到底是什么呢？怎么样卸眼妆才正确呢？
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卸妆中最难卸的就是眼妆，如果没有彻底卸干净，会加深眼部的色素沉淀，导致黑眼圈。那么，眼部卸妆的步骤到底是什么呢？怎么样卸眼妆才正确呢？
第一步：摘取隐形眼镜
在卸眼妆的时候，一定要把隐形眼镜取下来后再卸眼妆。
第二步：准备化妆棉
将专门卸眼妆的水油分离的卸妆液倒在化妆棉上。
第三步：用化妆棉湿敷眼镜
将浸透卸妆液的化妆棉敷在眼睛上，用指腹轻轻按摩，令眼妆能充分接触卸妆产品。
第四步：干湿化妆棉卸睫毛
用浸透卸妆液的化妆棉敷约10秒左右，揭下来，再用干化妆棉垫在假睫毛下方，用湿化妆棉轻柔擦拭假睫毛黏合处，将其卸下。(干化妆棉垫在眼下是避免妆容溶解后重新沾在下眼皮处，导致下眼皮有色素沉着;用卸妆液充分溶解彩妆以及假睫毛胶水再卸下，是为了卸假睫毛的时候不会撕扯到眼皮。)
第五步：棉棒头卸眼线
对于比较难卸的内眼线，可以参照画眼线的方式：眼下放一面镜子，眼睛往下望，用指腹轻轻拉起眼皮，用卸妆液浸满棉棒头，轻柔擦拭眼线的地方。
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