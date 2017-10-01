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你为什么会长白头发？要注意什么？

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2017-10-1439健康网
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核心提示：头发随着年龄的增大，毛囊大量磨损而产生大量过氧化氢，这是致使头发变白的主要原因。因为过氧化氢阻碍了头发的天然色素——黑色素的正常合成。

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　　为什么你会长白头发

　　1. 年龄

　　头发随着年龄的增大，毛囊大量磨损而产生大量过氧化氢，这是致使头发变白的主要原因。因为过氧化氢阻碍了头发的天然色素——黑色素的正常合成。

　　2. 某些疾病

　　一些患者长期受到甲状腺功能亢进肺结核伤寒恶性贫血等生理慢性消耗性疾病影响也能导致少量白发。但据专家表示，这种病理性白发是可以变黑的，除了要努力治疗疾病之外，平时还要多注意缓解压力，养成正确的起居饮食习惯。

　　3. 缺乏营养素

　　身体长期缺乏蛋白质、植物油维生素B1、维生素B2、维生素B6，或饮食中缺乏微量元素铜、钴、铁也会导致头发由黑变白。

　　4. 心理原因

　　心理刺激可使供应毛发营养的血管发生挛缩，继而使头发根部的毛乳头制造黑色素的功能发生障碍。即使还能产生黑色素，但由于输入渠道受阻，也可以在短时间内产生大量的白发。所以，平时要保持乐观的心态，切勿暴喜暴忧，还要多注意缓解压力，也能有效改善白发。

　　5. 用脑过度

　　研究发现，脑力劳动者长期处于高压状态，精神高度紧张，无暇顾及锻炼身体，加上饮食的不均衡，不良的生活习惯等，因而易于过早出现白发。

　　6. 不正确的生活习惯

　　除了一些生理和心理原因以外，不健康的生活习惯也会导致白发滋生。如果你经常头发没吹干就睡觉，也会容易出现白发。这是因为头发没吹干会使毛发一直处于“寒冷”状态，类似“伤寒”的慢性消耗性疾病使毛球色素细胞不再生长发育，使它没有能力失去分泌黑色素，进而阻碍黑色素颗粒形成。

　　7. 遗传

　　白头发是会遗传的，就像有些人天生就容易掉发成“地中海”一样。较早长白头发的人，常常有家族史，为常染色体显性遗传。如果你的家人在年轻时就长出了白头发，数量也很多，那么你也很有可能较早地长白头发。

　　白发不仅影响美观，还会让人未老先衰，想要解决白发的问题，得先弄清原由。当然，平时还要养成健康的生活和饮食习惯，这也有利于白发转黑。

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