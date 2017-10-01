你为什么会长白头发？要注意什么？

核心提示：头发随着年龄的增大，毛囊大量磨损而产生大量过氧化氢，这是致使头发变白的主要原因。因为过氧化氢阻碍了头发的天然色素——黑色素的正常合成。
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为什么你会长白头发？
1. 年龄
头发随着年龄的增大，毛囊大量磨损而产生大量过氧化氢，这是致使头发变白的主要原因。因为过氧化氢阻碍了头发的天然色素——黑色素的正常合成。
2. 某些疾病
一些患者长期受到甲状腺功能亢进、肺结核、伤寒、恶性贫血等生理慢性消耗性疾病影响也能导致少量白发。但据专家表示，这种病理性白发是可以变黑的，除了要努力治疗疾病之外，平时还要多注意缓解压力，养成正确的起居饮食习惯。
3. 缺乏营养素
身体长期缺乏蛋白质、植物油、维生素B1、维生素B2、维生素B6，或饮食中缺乏微量元素铜、钴、铁也会导致头发由黑变白。
4. 心理原因
心理刺激可使供应毛发营养的血管发生挛缩，继而使头发根部的毛乳头制造黑色素的功能发生障碍。即使还能产生黑色素，但由于输入渠道受阻，也可以在短时间内产生大量的白发。所以，平时要保持乐观的心态，切勿暴喜暴忧，还要多注意缓解压力，也能有效改善白发。
5. 用脑过度
研究发现，脑力劳动者长期处于高压状态，精神高度紧张，无暇顾及锻炼身体，加上饮食的不均衡，不良的生活习惯等，因而易于过早出现白发。
6. 不正确的生活习惯
除了一些生理和心理原因以外，不健康的生活习惯也会导致白发滋生。如果你经常头发没吹干就睡觉，也会容易出现白发。这是因为头发没吹干会使毛发一直处于“寒冷”状态，类似“伤寒”的慢性消耗性疾病使毛球色素细胞不再生长发育，使它没有能力失去分泌黑色素，进而阻碍黑色素颗粒形成。
7. 遗传
白头发是会遗传的，就像有些人天生就容易掉发成“地中海”一样。较早长白头发的人，常常有家族史，为常染色体显性遗传。如果你的家人在年轻时就长出了白头发，数量也很多，那么你也很有可能较早地长白头发。
白发不仅影响美观，还会让人未老先衰，想要解决白发的问题，得先弄清原由。当然，平时还要养成健康的生活和饮食习惯，这也有利于白发转黑。
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