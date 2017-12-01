39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 美发 > 护发常识 > 正文
综合
问医生

为什么会不停的掉头发？

美容文章排行榜
2017-12-2139健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：扮靓过程中，最重要的是首先你得有一头茂密的头发，这样才是你去美发店美发的基础。然而现实生活中，有太多的朋友们有着过度掉发的困扰。经常掉发，任何一家美发店都没办法救你。为什么会不停的掉头发？该怎样才能摆脱掉发严重呢？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　扮靓过程中，最重要的是首先你得有一头茂密的头发，这样才是你去美发店美发的基础。然而现实生活中，有太多的朋友们有着过度掉发的困扰。经常掉发，任何一家美发店都没办法救你。为什么会不停的掉头发？该怎样才能摆脱掉发严重呢？

　　一、长掉头发的原因

　　1、饮食紊乱症

　　很多白领们在忙碌起来后，就完全忘记了一日三餐饭甚至是每日需要摄入的营养。这样减少食物的摄入量，会导致头皮血流量下降，进而影响头发正常生长，严重时会导致头发失去光泽甚至脱发。因此保持平衡膳食，多摄入蛋白质，对防止脱发非常关键。头发是由蛋白质构成的，当毛囊蛋白质处于最低值的时候，多摄入蛋白质就显得格外重要。另外，饮食应富含维生素、锌及重要脂肪酸等。

　　2、严重贫血

　　缺乏维生素C，摄取咖啡因或酒精饮料都不利铁质吸收。建议喝果汁并进食富含铁的食物，能让头发恢复生长。

　　3、多囊卵巢综合征

　　妇女多囊卵巢综合征是由于雄性激素过高导致的，患者前额及头顶会发生头发稀少症状。这一情况大多发生于有脱发家族病史的患者中。如果患者头上掉发，但是脸上和身上毛发却会疯长。降低雄性激素的药物和促进血液流动的头皮按摩，都有助于患者的头发重新生长。

　　4、甲状腺疾病

　　甲状腺功能紊乱的第一症状是脱发。甲状腺激素过多或过少都会影响新陈代谢及头发正常生长。由于所有毛囊都受到影响，所以脱发不是局部现象。用药物及其他治疗手段都有助于缓解病情。为了让头发恢复如初，最好多摄入蛋白质，每天早晨做头部按摩。

　　5、压力综合征

　　压力会导致华发早生。压力大时人体释放多种激素会影响B族维生素的吸收，影响头发色素沉淀。压力综合征会导致秃头症———人体免疫系统错误攻击头皮细胞，造成头发大片脱落。心理放松和服用复合维生素B都能改善白发早生问题。

　　二、摆脱掉发的方法

　　1、定期修剪头发。

　　空气中的有害物质会使头发失去光泽，精神压力也会使头发变得脆弱。建议隔一段时间就适当修剪一下头发，利于头发继续生长。

　　2、洗澡时避免水温过高。

　　水温过高会使毛孔打开，将头皮油脂彻底冲走，使发囊更易受损，导致头发更容易折断或脱落。水温应以40℃左右为宜，吹干头发时温度也不能太高。

　　3、多吃蛋白质。

　　鸡蛋清、瘦肉、牛奶和豆腐等高蛋白食物都是头发的最爱。此外，每周最好吃3次亚麻籽油，每次1茶匙，其中的植物雌激素可防脱发。

　　4、脱发时，应使用宽齿梳梳头。

　　不要使用小梳子或与他人共用一把梳子。

　　5、梳湿头发不能太用力。

　　头发潮湿时使劲梳或反复梳更容易拉伤发根，应该轻轻地先梳通发梢，再从上往下梳顺。梳头也不要太频繁，否则会增加发梢分叉及脱发的几率。

　　6、少吃高热量垃圾食品。

　　高热量的垃圾食品会导致头发营养缺失，更容易发生断发和掉发。建议多吃富含氨基酸和脂肪酸的鱼类，选择新鲜的深绿色蔬菜，常吃杏仁、花生、核桃等坚果以及全谷食物等。

　　7、头皮别用护发素。

　　护发素应该用于头发，而非头皮。使用时，应从耳朵旁边的头发开始，向发梢涂抹，维持1—2分钟后洗净即可。

　　8、按摩头皮。

　　使用精油按摩头皮有助于增加发丝营养，但如果有头皮屑或已经有脱发现象，则应避免使用精油，否则会加重头皮屑和脱发。

　　9、不要总盘发。

　　总扎马尾、盘头发会使头发长时间处于拉伸状态，更容易脱发。

　　10、积极锻炼。

　　锻炼可改善头发和头皮的质量，还能促进血液循环、缓解压力(压力也是导致脱发的一大原因)。

　　11、烫头、染色别一起做。

　　染烫后头发需要一定的休息期恢复，因此应避免同时染色、烫发。

　　12、补铁。

　　缺铁会导致大量脱发，建议多吃绿色和黄色的蔬菜及水果，如菠菜、黄豆等，补充铁元素。

　　13、保证充足饮水量。

　　饮水不足会使头皮及头发干燥，导致脱发。

　　14、避免头发暴晒。

　　紫外线照射过久会导致头发损伤，导致脱发，阳光强时外出可戴顶遮阳帽。

　　15、戒烟。

　　吸烟会降低头皮血流量，增加脱发危险。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

掉发 掉头发

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

如何敷面膜效果好如何敷面膜效果好
怎样去眼部皱纹？去怎样去眼部皱纹？去
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈