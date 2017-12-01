核心提示：扮靓过程中，最重要的是首先你得有一头茂密的头发，这样才是你去美发店美发的基础。然而现实生活中，有太多的朋友们有着过度掉发的困扰。经常掉发，任何一家美发店都没办法救你。为什么会不停的掉头发？该怎样才能摆脱掉发严重呢？

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扮靓过程中，最重要的是首先你得有一头茂密的头发，这样才是你去美发店美发的基础。然而现实生活中，有太多的朋友们有着过度掉发的困扰。经常掉发，任何一家美发店都没办法救你。为什么会不停的掉头发？该怎样才能摆脱掉发严重呢？

一、长掉头发的原因

1、饮食紊乱症

很多白领们在忙碌起来后，就完全忘记了一日三餐饭甚至是每日需要摄入的营养。这样减少食物的摄入量，会导致头皮血流量下降，进而影响头发正常生长，严重时会导致头发失去光泽甚至脱发。因此保持平衡膳食，多摄入蛋白质，对防止脱发非常关键。头发是由蛋白质构成的，当毛囊蛋白质处于最低值的时候，多摄入蛋白质就显得格外重要。另外，饮食应富含维生素、锌及重要脂肪酸等。

2、严重贫血

缺乏维生素C，摄取咖啡因或酒精饮料都不利铁质吸收。建议喝果汁并进食富含铁的食物，能让头发恢复生长。

3、多囊卵巢综合征

妇女多囊卵巢综合征是由于雄性激素过高导致的，患者前额及头顶会发生头发稀少症状。这一情况大多发生于有脱发家族病史的患者中。如果患者头上掉发，但是脸上和身上毛发却会疯长。降低雄性激素的药物和促进血液流动的头皮按摩，都有助于患者的头发重新生长。

4、甲状腺疾病

甲状腺功能紊乱的第一症状是脱发。甲状腺激素过多或过少都会影响新陈代谢及头发正常生长。由于所有毛囊都受到影响，所以脱发不是局部现象。用药物及其他治疗手段都有助于缓解病情。为了让头发恢复如初，最好多摄入蛋白质，每天早晨做头部按摩。

5、压力综合征

压力会导致华发早生。压力大时人体释放多种激素会影响B族维生素的吸收，影响头发色素沉淀。压力综合征会导致秃头症———人体免疫系统错误攻击头皮细胞，造成头发大片脱落。心理放松和服用复合维生素B都能改善白发早生问题。

二、摆脱掉发的方法

1、定期修剪头发。

空气中的有害物质会使头发失去光泽，精神压力也会使头发变得脆弱。建议隔一段时间就适当修剪一下头发，利于头发继续生长。

2、洗澡时避免水温过高。

水温过高会使毛孔打开，将头皮油脂彻底冲走，使发囊更易受损，导致头发更容易折断或脱落。水温应以40℃左右为宜，吹干头发时温度也不能太高。

3、多吃蛋白质。

鸡蛋清、瘦肉、牛奶和豆腐等高蛋白食物都是头发的最爱。此外，每周最好吃3次亚麻籽油，每次1茶匙，其中的植物雌激素可防脱发。

4、脱发时，应使用宽齿梳梳头。

不要使用小梳子或与他人共用一把梳子。

5、梳湿头发不能太用力。

头发潮湿时使劲梳或反复梳更容易拉伤发根，应该轻轻地先梳通发梢，再从上往下梳顺。梳头也不要太频繁，否则会增加发梢分叉及脱发的几率。

6、少吃高热量垃圾食品。

高热量的垃圾食品会导致头发营养缺失，更容易发生断发和掉发。建议多吃富含氨基酸和脂肪酸的鱼类，选择新鲜的深绿色蔬菜，常吃杏仁、花生、核桃等坚果以及全谷食物等。

7、头皮别用护发素。

护发素应该用于头发，而非头皮。使用时，应从耳朵旁边的头发开始，向发梢涂抹，维持1—2分钟后洗净即可。

8、按摩头皮。

使用精油按摩头皮有助于增加发丝营养，但如果有头皮屑或已经有脱发现象，则应避免使用精油，否则会加重头皮屑和脱发。

9、不要总盘发。

总扎马尾、盘头发会使头发长时间处于拉伸状态，更容易脱发。

10、积极锻炼。

锻炼可改善头发和头皮的质量，还能促进血液循环、缓解压力(压力也是导致脱发的一大原因)。

11、烫头、染色别一起做。

染烫后头发需要一定的休息期恢复，因此应避免同时染色、烫发。

12、补铁。

缺铁会导致大量脱发，建议多吃绿色和黄色的蔬菜及水果，如菠菜、黄豆等，补充铁元素。

13、保证充足饮水量。

饮水不足会使头皮及头发干燥，导致脱发。

14、避免头发暴晒。

紫外线照射过久会导致头发损伤，导致脱发，阳光强时外出可戴顶遮阳帽。

15、戒烟。

吸烟会降低头皮血流量，增加脱发危险。