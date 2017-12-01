错误护肤方法 让你加速衰老

核心提示：日常的护肤保养，意在永葆青春，使皮肤青春靓丽。但你的护肤真的做对了吗？错误的护肤方法可能会造成肌肤的损色，还会促进衰老。就快来看看有哪五个被人们误解或错误的护肤习惯吧！

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日常的护肤保养，意在永葆青春，使皮肤青春靓丽。但你的护肤真的做对了吗？错误的护肤方法可能会造成肌肤的损色，还会促进衰老。就快来看看有哪五个被人们误解或错误的护肤习惯吧！

过于频繁去角质

我们的面部皮肤相对娇嫩，如果频繁的去角质，会违背皮肤的自然代谢规律。肌肤在失去角质的保护后，分容易发生接触性皮炎，细菌的感染力吧也会相对增加。过度的去角质还会伤害到肌肤真皮层，造成肌肤过敏红肿的情况出现。

误用美容小道具

有些美容的小道具有的确为我们护肤提供了很多乐趣与方便。但很多人在使用这些美容小道具时，却没有注意这些小道具的具体操作规则。不仅不能发挥出美容小道具的卓越功能，反而感到小道具没有效果，甚至造成肌肤损伤，容易衰老的效果。

没有补涂防晒霜

爱美的妹纸们在出门前都会涂一层防晒霜以为就万事大吉，可以防晒一整天，但其实这是错误的想法。防晒霜只能为你免除被晒伤的命运，在这期间汗水糊掉，雨水淋到，你的防晒霜保护网就会面临漏洞，这时就需要及时补涂防晒霜。

乱叠加精华

当护肤遇到瓶颈的时候，很多人都倾向于使用多款不同的精华，加强护肤的效果。但是，不同品牌的护肤品成分和配方会有不同的组合，并使用不同品牌不同护肤品，分可能造成成分间的化学左右，对肌肤造成过度的负担，从而促进肌肤衰老。

错用撕拉式面膜

撕拉式面膜在使用不当的过程中，造成毛孔增大。而增大的毛孔却很难再让毛孔再缩小。粗大毛孔却很难再缩小。大毛孔的肌肤看上去就很显老，而且粗大的毛孔容易遭遇污垢，彩妆残留堵塞毛孔的后果。久而久之肌肤容易加速衰老。