1天涂10次润唇膏双唇如树皮是怎么回事？

核心提示：润唇膏是秋冬很多女生都必备的东西，那润唇膏一天用几次最好呢？一般的润唇膏为什么用多了会伤嘴？润唇膏用多了有什么副作用？一起来了解下。

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润唇膏是秋冬很多女生都必备的东西，那润唇膏一天用几次最好呢？一般的润唇膏为什么用多了会伤嘴？润唇膏用多了有什么副作用？一起来了解下。

秋冬因为天气干燥，很多人都会用软唇膏，觉得干的时候就补一下，觉得涂多了也不会有什么害处，其实不是呢！网上已经有人开始烂嘴了呢！这是怎么回事呢？一起来看看吧。

1天涂10次润唇膏真的好吗

0岁的义乌女孩莹莹接触口红始于前年考上大学之后。交了男朋友后，涂口红的意识就越来越强。除了睡觉的时间外几乎都涂着口红，喝水或是吃东西后立刻补上。而同样也是最近半年来，她感觉到嘴唇越来越干，脱皮、开裂，简直不忍直视。她以为只是普通的干燥需要补水而已，殊不知问题出在每天涂的口红上。

医生说，且不说品牌问题，口红要有各种颜色、香料，并富有防水、不脱色等功能，内含大量的添加剂，成分非常复杂，极易导致过敏。莹莹每天有大量时间涂抹口红，最后发生了接触性唇炎。目前嘴唇已干裂如树皮般，发疼因此不想多说话，不能随便吃东西，生活质量大受影响。

医生提醒大家，购买润唇膏别选择带香味，里面往往含有香精和一些其他的化学添加剂，会刺激唇部，使症状加重。可以选用透明质酸类、凡士林类等单纯滋润保护成分的润唇膏。而对于嘴唇上的死皮，千万不要咬掉或是用指甲撕掉，应该等待其自然脱落。

唇膏一天最多涂几次

唇膏一天最多涂五次，最佳的次数是一天两至三次。

唇膏，一天之内最多涂抹三次，涂抹多了只有坏处没有好处。唇膏中含有甘油这一种物资，甘油的效果是用来补水、锁水的，但任何东西都有物极必反的效果，当甘油过多，它的效果则会反过来从补水、锁水到吸水、缺水。

润唇膏多用会有什么副作用

有需求就会有买卖，因为广大女性的需要所以市面上的润唇膏也五花八门，几块到几十，甚至几百块的都有。但是有一些滥竽充数的劣质润唇膏，不但没有润唇的作用，还会产生副作用哦！劣质润唇膏含有化学物质，涂抹以后，在说话胡吃东西的时候，就不可避免的会将润唇膏一起吃进肚子，危害人体健康，严重的还会导致接触性唇炎。此外，润唇膏使用次数多了之后，会产生依耐性，使唇部自身的抵抗力下降，在吸附空气中的灰尘的杂质后，还会影响唇部卫生，导致唇炎。



