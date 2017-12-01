洗澡时应该先洗头还是先洗脸？

核心提示：洗澡是每天都要进行的工作，但是在洗澡期间的肌肤护理死角你又知道多少？

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身体的新陈代谢会在肌肤表层形成代谢物，如油脂，虽然说油脂能够起到滋润保护肌肤的作用，但是过多的油脂积聚也容易堵塞肌肤毛孔，影响正常的肌肤生理运作。每天的沐浴工作能够起到很好的清洁作用，但是沐浴的第一个步骤应该是洗脸还是洗头呢？

先洗脸后洗头最护肤护发



面部油脂分泌旺盛，一天的活动下来会积聚很多灰尘和自身分泌物，要想阻止这些脏东西进入皮肤深层，就要及时清洁。从这个角度来讲，沐浴时的热水产生的水蒸气会让毛孔打开，让清洁工作能够获得事半功倍的效果。

同时在清洁面部的过程中，头发在热气腾腾的浴室里得到了充分滋润，变得更柔顺。这时洗头发，一来洗发水的营养成分能充分被吸收，二来搓揉时，头发不易受损。

因此，洗澡的第一步应该对面部进行彻底的清洁，对于带妆的肌肤更是如此。

洗澡避免用莲篷头冲洗脸部

总是在冲澡的时候一并卸妆洗脸。本来以為用莲篷头流动的水冲洗的更干净，没想到大错特错! 因为洗脸应该用微温的水，冲澡的水温太高了。此外用莲篷头直接冲洗脸部水压也过高。最好还是用手泼水来洗脸！

洗澡后先护肤后吹发

吹风机的热度会让脸部肌肤的水分丧失。很多人洗完澡后会马上把头发吹干，洗完脸后无防备的肌肤很容易收到吹风机热风的侵害，而丧失水分与滋润。因此最好是擦完保养品、将肌肤调理好之后再吹头发。为求方便，也是先吹头发一族，没想到这点小疏忽也是日常护肤的大忌。