补水喷雾真的能保湿吗？

核心提示：一瓶补水喷雾已经成为不少护肤控包包里的常客，在肌肤出油或者紧绷的时候能够起到一定的舒缓和调理作用。但是，护肤控们要注意切勿夸大喷雾的保湿功能，在使用时也应该注意手法。

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冬季季天气干燥，脸部总是干干的，细纹也开始出现；对着电脑久了，肌肤开始微红并且容易出油……面对种种的冬季肌肤问题，不少美眉会选择随身携带补水喷雾，干燥时喷一喷。其实，补水喷雾仅能起到镇静肌肤和补水功能，要实现肌肤的真正保湿功效还是要从基础保湿工作做起。

补水喷雾并无保湿体系

护肤产品的保湿体系指的是成分中的吸水和锁水成分，这两者含量高的产品能够

更好的锁紧肌肤水分而达到保持肌肤水润的效果。而对于没有保湿体系的补水喷雾而言，仅能补充肌肤表层水分以及起到舒缓肌肤压力的作用，并不能防止肌肤水分的流失。

因为冬季干燥的天气，不少人频繁的使用喷雾，但是因为冬季肌肤油脂分泌能力有所下降，如果频繁使用喷雾而不配合保湿乳等保湿产品，甚至会觉得肌肤变得更加干燥。

喷雾补水后易拍不宜擦

在使用补水喷雾时应该让喷雾本身与面部呈一定距离，这样按压喷雾就能够呈雾状，更能均匀的覆盖面部肌肤。补水喷雾使用过后，面部会感觉较为湿润，此时切忌用纸擦干。因为喷雾水珠会容姐皮肤表面的保湿物质，用纸巾擦拭时容易同时吸走水溶性的保湿物质，降低皮肤自身的保湿能力。因此，在使用喷雾之后最好是用手指轻拍，并配合使用含有

锁水成分的保湿乳，能够提升皮肤的自身保水能力。

带妆使用喷雾需补妆

带妆怎么用喷雾补水呢？护肤达人冰寒认为，带妆时使用喷雾时要注意三点。首先，使用的喷雾雾化效果要好，水颗粒细到真的是雾的情况。第二，在使用的时候需要离脸远一些，要喷雾不要喷射。第三，使用手法要微量多次，不要在皮肤表面形成水珠。

当然，使用完补水喷雾之后要及时补妆，以保持完美的妆容。