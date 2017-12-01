湿敷补水有禁忌 踩雷更干燥

核心提示：最近天气干燥，晚上来个湿敷不错呦，会让肌肤变更水嫩，但要注意以下事项，避免踩雷，不然又可能越敷越干燥。
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最近天气干燥，晚上来个湿敷不错呦，会让肌肤变更水嫩，但要注意以下事项，避免踩雷，不然可能越敷越干燥。
1、选择适合的化妆水
湿敷主要是为了补水，而且湿敷过程是直接接触皮肤，选用化妆水的时候要避开有刺激成分的化妆水，选择性质温和的。可以根据自己的需求选择功能性的化妆水，但主要还是选择补水为主，其他的尽量少用。
2、化妆棉要彻底沾湿
要做湿敷就千万不要省化妆水，用化妆棉彻底沾湿化妆水，湿润但不滴水，用手捏起来有轻微的水跑出来最好。如果省化妆水化妆棉湿度不够，那么湿敷的效果肯定也没有那么好，敷久反而会可能会带走脸上的水分。所以化妆棉一定要彻底沾湿。
3、湿敷时间不宜过长
跟敷面膜一样，时间不宜太长，因为敷的时间太久的话，皮肤水分可能会蒸发，反而会变干燥。湿敷的时间建议在5分钟左右就可以，敏感肌的妹子更要慎重，一定不要超过5分钟。(觉得上面还有化妆水不想浪费可以用在手肘等粗糙的地方。
4、湿敷结束要做后续保养
湿敷虽然给肌肤补水了，让皮肤变水嫩了，但不是这样就结束了，敷完要轻拍脸部，促进吸收，同时面霜等后续保养要跟上，才能封住水分。湿敷结束角质层饱水度最高，吸收力也最好，做后续保养效果更好，不做后续那湿敷就白做了。
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