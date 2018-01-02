冬天怎么敷面膜效果最好？

核心提示：冬天皮肤容易出现缺水的现象，所以需要做面膜补水，那冬季敷面膜的方法是什么？冬季面膜敷多久？

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冬季敷面膜的方法

冬天天气比较冷，所以敷面膜时我们要注意下面这些技巧，一起看看吧！

敷面膜技巧一：给面膜加温

寒冷的冬季，面膜冷冷的，敷个面膜也需要鼓足勇气呀。你可以在敷面膜之前，将还没拆开的面膜放入37°的温热水中。2分钟后拿出敷上，温温的面膜能打开毛孔，更快速的被吸收。记住水温不要太热了，否则很容易破坏面膜的营养成分。

敷面膜技巧二：精华液

在敷面膜之前，先涂抹上一层精华液，加以适当的按摩可以使肌肤血液循环加快、肌肤表面温度升高，再敷片面式的密封面膜，让肌肤充分的去吸收营养吧。

敷面膜技巧三：泡澡的时候敷

在冬天泡个暖暖的热水澡是最舒服的一件事了，浴缸里面的热气会打开毛孔，这个时候敷上一张面膜，放松心情，张开的毛孔能大口的吸收营养和水分了。

敷面膜技巧四：沐浴后敷

冬季沐浴完之后，毛孔受蒸汽热量的影响微微打开了，而且整个人也会赶紧非常的舒服。躺在床上再来张补水面膜，能使面膜的效果发挥的更好。

敷面膜技巧五：敷完要保湿

敷完面膜后，面膜的水分和精华还只是在肌肤表面，没有被完全吸收，会很快蒸发掉，所以在敷完面膜后立即涂上面霜，面霜可以将脸部刚刚从面膜中吸收的水分和精华锁住，使保湿效果更加长久和明显。

冬季面膜敷多久

冬天使用面膜的时候一次敷的时间维持在20分钟左右。如果是在空调房或者暖气室内，可以敷15分钟左右，在面膜变干之前取下来，能避免面膜反过来吸收面膜中的营养。干燥的冬季，虽然需要大量补水，但太频繁的敷面膜只会给肌肤带来负担，每星期2次的面膜护理是最合适的。而且面膜天天敷会使角质层变薄，可能使肌肤变得更加干燥和敏感。

冬季敷面膜的好处

1.冬天敷面膜修复皮肤

皮肤经过一整夏紫外线的袭击，并不能在短时间内修复。而冬天敷面膜可以有效的修复皮肤因为紫外线原因导致的晒黑、晒斑、细纹等肌肤问题。这也是很多护肤达人在冬天经常敷面膜的原因。

2.冬天敷面膜补水

在冬天的时候，空气中的冷空气会使得脸上的水分被快速流失，因此脸上会出现脸上皮肤干到脱皮、皮肤粗糙等问题，因此妹纸们在冬天一定要多使用补水面膜修复肌肤问题。

3.冬天敷面膜缓解皮肤敏感

在冬天敷面膜可以缓解皮肤敏感的问题，这是因为秋燥容易引起皮肤出油、长痘、皮肤敏感等肌肤问题，而冬天敷面膜可以减少下一年皮肤敏感等问题减少。