质地浓稠的化妆水比稀薄更好吗？

核心提示：化妆水浓的好还是稀的好？化妆水的品质分为很多种、有些化妆水比较浓稠是因为什么呢？化妆水一定要用化妆棉来涂吗？为什么我们一定要用化妆水呢？

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质地浓稠的化妆水比稀薄的水要好？

当然不是。

质地浓稠是因为加了卡波姆，虽然它可以给护肤品增加稠感，但它没营养。

化妆水一定要用化妆棉来涂吗？

“化妆水最重要的作用是二次清洁，一定要用化妆棉来涂化妆水，这样才能充分发挥二次清洁的功效，并且促进吸收”。

这种说法在朋友圈中甚为流行，甚至很多人都开始觉得洁面乳已经无法彻底的清洁肌肤，必须要用化妆棉配合化妆水，来做所谓的“二次清洁”。

然而这么做了之后，有些人的脸变得很容易发红，有的还会发生刺痛。这些都是因为过度护理导致的肌肤损伤。过度清洁、过度护肤、过度面膜，我们太在乎脸面的时候，可能也是最没有顾忌到脸面的时候。

我们为什么要用化妆水？

对于化妆水而言，它更像是是洗完脸后和后续保养的中转站，既可以起到二次清洁的作用，也可以通过让肌肤变得水润，从而促进后续产品的吸收。

部分化妆水还含有有一定消炎的功效，但对美白祛斑抗衰老祛皱等并无显着效果。如果洗完脸后觉得皮肤紧绷，可以使用保湿化妆水缓解紧绷感。干性皮肤如果想加强保湿，洗完脸也可以用化妆棉轻拍化妆水浸透角质层，然后迅速涂抹保湿乳液或者保湿霜。油性皮肤如果洗完脸后出油较快，就不需要使用保湿乳液和面霜，只需要使用化妆水就行。但如果出油慢，也可以适当使用保湿乳液。

化妆水能柔嫩肌肤吗？

这是一种错觉。

化妆水是一种水剂，洁面后涂抹能够让角质层充满水分，而角质含水高的时候，皮肤光泽度好，光滑柔嫩，用完脸上感觉柔嫩光滑的大部分都是因为加了硅油。

硅油只是一种很普通的肌肤柔润剂，并没有改善肤质的强大功能，而只是让你“感觉”自己的皮肤很好。

化妆水能舒缓肌肤吗？

化妆水能舒缓肌肤，让洁面后的肌肤放松下来？

说真的，如果洁面后皮肤感到紧绷，这种情况很可能是选择的洁面产品有问题，是皂基型洗面奶。

还有一种可能性，就是本身是大干皮，这种情况的话用化妆水确实能让皮肤感觉舒缓，建议用化妆水。