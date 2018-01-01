敷面膜的正确顺序是什么？

核心提示：很多妹纸都会使用面膜护肤，但大多数妹子都是拿着面膜就直接往脸上贴，殊不知敷面膜也是有顺序的，一起来看看敷面膜的正确顺序是什么吧！
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很多妹纸都会使用面膜护肤，但大多数妹子都是拿着面膜就直接往脸上贴，殊不知敷面膜也是有顺序的，一起来看看敷面膜的正确顺序是什么吧！
1、过敏测试
试敏每个人的肤质不同，所以在用新面膜之前一定要先做过敏测试。取面膜中少量精华液抹在耳后，20-30分钟左右看看有没有出现红痒反应。
2、彻底清洁
在敷面膜之前一定要彻底清洁肌肤、去除角质，这样做有利于皮肤吸收面膜中的营养。
3、热敷
热敷的作用是可以充分的打开毛孔，也是让面膜中的营养成分很好吸收。
4、由下向上揭面膜
取下方法15-20分钟之后取下面膜，从面膜的边缘开始，由下向上拿掉，因为皮肤的纹路就是由下向上，这样做不会伤害到肌肤，造成毛孔堵塞。
5、护肤步骤不能省
敷完面膜一定要记得做常规的护肤流程，不然你的面膜就白敷了。
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