敷面膜的正确顺序是什么？

核心提示：很多妹纸都会使用面膜护肤，但大多数妹子都是拿着面膜就直接往脸上贴，殊不知敷面膜也是有顺序的，一起来看看敷面膜的正确顺序是什么吧！

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很多妹纸都会使用面膜护肤，但大多数妹子都是拿着面膜就直接往脸上贴，殊不知敷面膜也是有顺序的，一起来看看敷面膜的正确顺序是什么吧！

1、过敏测试

试敏每个人的肤质不同，所以在用新面膜之前一定要先做过敏测试。取面膜中少量精华液抹在耳后，20-30分钟左右看看有没有出现红痒反应。

2、彻底清洁

在敷面膜之前一定要彻底清洁肌肤、去除角质，这样做有利于皮肤吸收面膜中的营养。

3、热敷

热敷的作用是可以充分的打开毛孔，也是让面膜中的营养成分很好吸收。

4、由下向上揭面膜

取下方法15-20分钟之后取下面膜，从面膜的边缘开始，由下向上拿掉，因为皮肤的纹路就是由下向上，这样做不会伤害到肌肤，造成毛孔堵塞。

5、护肤步骤不能省

敷完面膜一定要记得做常规的护肤流程，不然你的面膜就白敷了。