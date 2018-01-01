判断女人年龄看颈纹？越注意越年轻！

核心提示：我们每天敷面膜、眼膜，各种仪器都是针对面部的，防治抬头纹、鱼尾纹，结果忽略了最重要的一个部位—颈部。颈部是我们日常必需要留意的部位，一不小心产生的颈纹就会暴露年龄。越早注意，越显年轻。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

我们每天敷面膜、眼膜，各种仪器都是针对面部的，防治抬头纹、鱼尾纹，结果忽略了最重要的一个部位—颈部。颈部是我们日常必需要留意的部位，一不小心产生的颈纹就会暴露年龄。越早注意，越显年轻。

1、低头族枕头太低

低头族成为当代人的一个代名词，地铁上公车上都是玩手机的人。长时间同一姿势，令皮肤挤压至细纹出现。枕头过低也会导致同样的情况发生。

避免日常生活中维持太久同一动作，在家玩手机的时候不如把头抬起约45到80度，保持5到10分钟。

同时找一个适合高度的枕头，一是避免造成颈纹，二是防止颈椎病的产生。

2、扭动颈部

经常扭动颈部，也是产生颈纹的又一因素。不过这是不可避免的。

经常按摩、拍打颈部，利用颈部护肤品，轻轻按摩颈部。用指腹将颈部肌肉超面部向上拉，可刺激颈部血液循环，有助于护肤品的吸收。

3、彩妆残留、不注意防晒都会产生颈纹

很多精致的妹子都会把妆带到颈部，但是卸妆的时候只顾面部。夏天涂抹防晒也是只顾面部不顾颈部。阳光中的UVA会容易产生细纹，每天从下而上涂抹护肤品和防晒，多喝水为肌肤保湿。