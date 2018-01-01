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90%的人都不知道，原来发质差是洗头洗的！

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2018-01-0539健康网
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核心提示：冬天的天气，最让女生烦恼，头发会出现干枯毛躁、静电、断发、脱发、头屑等现象。气温越来越低，空气日益干燥，头发水分自然也越来越难保持？其实，很多人都不知道，自己的发质差，是因为洗头洗的。

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　　冬天的天气，最让女生烦恼，头发会出现干枯毛躁、静电、断发、脱发、头屑等现象。气温越来越低，空气日益干燥，头发水分自然也越来越难保持？其实，很多人都不知道，自己的发质差，是因为洗头洗的。

　　一、一周到底洗几次头？

　　洗发频率要根据个人发质来决定。频率从高到低排列为：细软发、中性发质、粗硬发质、自来卷or沙发。

　　1、细软发质：1-2天一次

　　这类头发通常也是油性发质，细软的发质比其他发质更容易吸收油分，且更容易贴头皮出现“打绺”的尴尬情况

　　2、中性发质：2-3天一次

　　这类发质和中性皮肤一样都是可遇而不可求的极品啊！软硬适中好造型好顺毛，能够储存水分也不易断裂，你还有啥不满意？好了下一题。

　　3、粗硬发质：3-4天一次

　　这种发质通常都是干性的，不容易形成油脂不说，还储存不住水份。如果你是烫染过的粗硬发质可要更细心的保养了。除了注意洗头频率还要在意头皮保养和洗发水的选择

　　二、不同发质洗护产品怎么选？

　　1、干性、受损性发质

　　洗发水：选择深层修护或者滋养、补水型洗发水。要注意的是有些深层修护的洗发水质地厚重容易出头屑分泌物啥的，因此如果有头屑情况的话还是选择滋养或补水的。

　　护发素：一定要配合洗发水使用。正常情况下你的护发素应该比洗发水先用完才对哦！护发素能够帮助毛鳞片闭合，为头发形成保护膜，防止水分流失和外界伤害。

　　2、细软、油性发质

　　洗发水：要侧重清洁功能的洗发水，滋养和修护可以交给护发素。如果你的头皮比较敏感的话则要选择针对敏感性头皮的洗发水。

　　护发素：很多油头妹子为了让头皮少出油，很多时候都选择不用护发素，这是大错特错的！就像皮肤出油很可能因为极度缺水一样，头皮也是皮肤，也有可能是这种情况，因此你可以选择一些质地轻盈的护发产品。

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