想要祛斑美白 3种食物来帮你

核心提示：很多爱美的女性都在寻找美白祛斑的方法，日常生活中我们怎么做能够祛斑美白呢？下面小编为大家介绍三种能祛斑美白的蔬菜瓜果，一起来试试吧！

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很多爱美的女性都在寻找美白祛斑的方法，日常生活中我们怎么做能够祛斑美白呢？下面小编为大家介绍三种能祛斑美白的蔬菜瓜果，一起来试试吧！

西瓜

西瓜中含有黄、绿、红三元素成分，是“完整”的营养品。用西瓜汁洗面，会使黝黑的皮肤转白。

茄子

如果脸部有雀斑，我们还可以选择新鲜的茄子，用刀将茄子切成小片，擦面部有雀斑的位置。

萝卜

新鲜的萝卜，也有祛斑增白，补水润肤的功能，我们可以把萝卜洗净后榨汁，早晚洗脸后，用汁液拍在脸上即可。