核心提示：孕妇化妆对胎儿有影响吗？专家认为，孕妇不化妆比较合适，实在需要孕妇化妆最好以淡妆为主。
推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手
在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！
孕妇化妆对胎儿有影响吗？很多孕妇对化妆这件事很犯难，因为工作或者其他场合导致怀孕期间仍然要带妆。孕期没了曼妙苗条的身材，化妆了仍可保持美美的形象。但是，孕期化妆究竟会不会对胎儿有影响呢？
专家认为，孕妇不化妆比较合适，实在需要孕妇化妆最好以淡妆为主。
关于孕妇在孕期是否可以化妆的问题，现今并没有一个权威的统计和数据分析来告诉我们结果。专家之所以不赞成孕妇化妆，是因为部分化妆品中的化学成分复杂不明晰，尤其是一些辅料，是否对胎儿有影响也说不准，最好选择无添加的化妆品。
胎儿是通过脐带血从母体吸收营养，因此孕妇化妆程度得当，有害成分是不会渗透进血液而对胎儿产生不良影响。但是孕妇化妆要以淡妆为主，尽量避免使用眼影和着色力较好的口红，因为这些产品可能含铅等重金属，长期使用容易经血液吸收。
虽然说孕妇可以化妆，但是孕妇化妆仍要谨遵三个准则。第一，妆容要以淡妆为主，以满足基础需要为主；第二，要尽量缩短带妆时间；第三，卸妆工作要彻底。传统的胭脂或者鹅蛋粉之类的化妆产品孕妇不要使用。因为这些产品中含有麝香和冰片，接触后可能导致孕妇产生宫缩，甚至流产。
另外，到医院产检时，孕妇应避免化妆。孕期贫血的发生概率比较高，涂口红可能会掩盖孕妇贫血的体征，口红产检时莫涂，粉底亦是如此，会影响医生的判断。
想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。详情...
很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。详情...
不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
女人私处的这些小秘密你都知道吗？一起来了解一下吧…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]