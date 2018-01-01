核心提示：孕妇化妆对胎儿有影响吗？专家认为，孕妇不化妆比较合适，实在需要孕妇化妆最好以淡妆为主。

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孕妇化妆对胎儿有影响吗？很多孕妇对化妆这件事很犯难，因为工作或者其他场合导致怀孕期间仍然要带妆。孕期没了曼妙苗条的身材，化妆了仍可保持美美的形象。但是，孕期化妆究竟会不会对胎儿有影响呢？

专家认为，孕妇不化妆比较合适，实在需要孕妇化妆最好以淡妆为主。

关于孕妇在孕期是否可以化妆的问题，现今并没有一个权威的统计和数据分析来告诉我们结果。专家之所以不赞成孕妇化妆，是因为部分化妆品中的化学成分复杂不明晰，尤其是一些辅料，是否对胎儿有影响也说不准，最好选择无添加的化妆品。

胎儿是通过脐带血从母体吸收营养，因此孕妇化妆程度得当，有害成分是不会渗透进血液而对胎儿产生不良影响。但是孕妇化妆要以淡妆为主，尽量避免使用眼影和着色力较好的口红，因为这些产品可能含铅等重金属，长期使用容易经血液吸收。

虽然说孕妇可以化妆，但是孕妇化妆仍要谨遵三个准则。第一，妆容要以淡妆为主，以满足基础需要为主；第二，要尽量缩短带妆时间；第三，卸妆工作要彻底。传统的胭脂或者鹅蛋粉之类的化妆产品孕妇不要使用。因为这些产品中含有麝香和冰片，接触后可能导致孕妇产生宫缩，甚至流产。

另外，到医院产检时，孕妇应避免化妆。孕期贫血的发生概率比较高，涂口红可能会掩盖孕妇贫血的体征，口红产检时莫涂，粉底亦是如此，会影响医生的判断。