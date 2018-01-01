冬季肌肤也怕晒 抹点CC霜

核心提示：冬季在户外，你不要以为把自己包得很严实，就不需要防晒了。其实，冬日的阳光也同样厉害，一不留神，也会伤害你的皮肤，令到色斑不请自来。
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冬季在户外，你不要以为把自己包得很严实，就不需要防晒了。其实，冬日的阳光也同样厉害，一不留神，也会伤害你的皮肤，令到色斑不请自来。
护肤专家认为，不要以为冬天的太阳根本不会晒黑人的皮肤。紫外线对色斑或雀斑的促进作用是日积月累的渐变结果。不要说冬天，就算在室内也无法百分之百地避开阳光对肌肤的侵袭。即使是在阳台晾个衣服，也免不了要接受紫外线的照射。
所以，爱美的朋友们即使是寒冷的冬季，阳光中的紫外线也不可不防。冬季务必要选用合格的、防晒系数高的防晒产品。
CC霜主要用于敏感问题肌肤的皮肤修复调色之用，兼备裸妆调色功能的护肤品。和BB霜主打遮瑕、隔离美白相比，CC霜更倾向于敏感问题肌肤、亚健康状态的修复保养，适于长期使用从本质上调整改善肤质肤色，短期遮瑕效果上不如BB霜厚重，偏向于清透自然健康的提亮肤色效果。
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