洗脸水中加1物 越洗越美

核心提示：我们每天都会洗脸，但除了用洗面奶清洁脸部以外，现在还可以根据不同的脸部状况进行“＋1”洗脸法，让你在洗脸的过程中越变越美哦！

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我们每天都会洗脸，但除了用洗面奶清洁脸部以外，现在还可以根据不同的脸部状况进行“+1”洗脸法，让你在洗脸的过程中越变越美哦！

1、洗脸水+米醋 抗感染

醋能改变皮肤的酸碱度，软化皮肤角质层，还能抑制细菌滋生，使毛孔通常，减少感染性皮肤病的发生。但洗脸以纯天然的米醋最好，一盘洗脸水滴上7~10滴的米醋就可以了。次数不能频繁，一周1~2次即可。

2、洗脸水+食盐 去角质

用食盐水洗脸有去除角质、收敛皮肤、清除皮肤油脂、安抚潮红肌肤的作用。用食盐轻柔按摩，还能去“黑头”，比较适合油性皮肤。一周一次左右，能使皮肤呈现出鲜嫩、透明感。在一盘洗脸水中加入两小勺食盐即可。

3、洗脸水+蜂蜜 抗衰老

蜂蜜中含有大朗能被人体吸收的营养成分，不仅能促进皮肤创面的愈合，还能抗衰老，防止皮肤干燥。在洗脸水中加入2、3滴蜂蜜，洗脸时沾湿整个面部，在轻轻拍打几分钟，可使皮肤光洁细嫩，油性皮肤的人不太适合此“+1”洗脸法。

4、洗脸水+绿茶 防过敏

绿茶茶叶中含有茶多酚，有抗氧化作用，可防止肌肤衰老，还能抑制皮浮色素沉着，减少过敏反应的发生。茶叶中的鞣酸可以缓解皮肤干燥，对湿疹也非常适用。可以选择直接用绿茶洗脸或把绿茶加到洗脸水里洗脸。