想祛黑眼圈 有三个小窍门

核心提示：无休止的加班，熬夜，不规律的饮食，黑眼圈当然顺理成章地缠着你不放了，下面小编就给大家介绍几个有效去除黑眼圈的小窍门，帮助大家轻松击退黑眼圈。
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无休止的加班，熬夜，不规律的饮食，黑眼圈当然顺理成章地缠着你不放了，下面小编就给大家介绍几个有效去除黑眼圈的小窍门，帮助大家轻松击退黑眼圈。
一、擦眼霜后：按摩
每次涂抹眼霜的时候只需要配合一些按摩动作就你能加速眼霜吸收，还能促进眼部周围血液循环。将四个手指搓热，然后按压整个眼睑，从内眼角开始往太阳穴的方向按压，再用中指按压太阳穴，每一次都要种种地按一下，然后再迅速提起，这样去黑眼圈的效果会更好！
二、早上醒来：敷茶叶包
早上将泡完茶水的茶叶捞出来，用纱布包好，双眼闭上后将纱布包轻敷眼部，15分钟后摘掉。茶叶里的茶多酚对黑眼圈有很好的淡化效果，还能明目，早上起来敷一下效果不错。
三、睡前，敷水煮鸡蛋
在睡觉前，用水煮鸡蛋剥掉外壳，再将干净的纱布包裹鸡蛋在眼部四周轻轻打圈，大概5分钟后用清水洗净。这个方法对眼部血液循环的效果非常好，只要循环加强就能很好的淡化黑眼圈。坚持一个月，你会发现不仅黑眼圈淡化了，连眼部细纹也跟着消失了。
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