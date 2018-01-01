后背长痘痘 原因有哪些？

核心提示：干燥的天气总是会引起很多皮肤问题，缺水脱皮、皮肤皲裂、长痘及鸡皮肤等问题层出不穷。由于背部难以护理和容易忽视，一旦不注意的话，长痘痘它不仅会跑到脸上作怪，还会跑到我们看不到的背部捣乱，实在是让爱美的我们头痛不已。那么背上长痘痘的原因你了解吗？

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干燥的天气总是会引起很多皮肤问题，缺水脱皮、皮肤皲裂、长痘及鸡皮肤等问题层出不穷。由于背部难以护理和容易忽视，一旦不注意的话，长痘痘它不仅会跑到脸上作怪，还会跑到我们看不到的背部捣乱，实在是让爱美的我们头痛不已。那么背上长痘痘的原因你了解吗？

背上长痘痘的原因有哪些？

不同于面部肌肤，背部长痘痘的原因很单纯，背部是人的视线盲区，平常洗澡很难彻底的清洁背部，皮脂腺过于活跃，毛孔数量多，加之背部容易因出汗而滋生大量细菌，一旦这些细菌侵入毛孔并开始大量繁衍，就会和氧化的皮脂一起阻塞在皮脂腺管中，导致痘痘爆发。这还不算完，对于有些属于瘢痕体质的人来说，背部痘痘区域肌肤炎症诱发的感染还可能造成难以抚平的疤痕。

1、平时洗完澡没有把水分吸干，容易弄湿衣服紧贴身上，滋生细菌。

2、床铺清洁工作不到位，不干净的灰尘堵塞住背部的毛孔，使得油脂形成粉刺。

3、背部流太多汗水，容易滋生细菌。

4、背部是肺的反射区，肺热或者是经络不通都会造成背部长痘。

5、皮肤过敏会引起背上长痘痘，所以平时不要让皮肤接触到过敏源。