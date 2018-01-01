不同包装润唇膏 优缺点不同

核心提示：冬季唇部容易干燥缺水，特别是涂唇膏的时候，如果双唇不够滋润，即使涂上漂亮唇色的唇膏也难免出现干裂的尴尬。这时润唇膏一定是你的必备。面对市面上那么多品种的润唇膏，我们该怎样选择呢？一起来看看不同包装的润唇膏优缺点吧！

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冬季唇部容易干燥缺水，特别是涂唇膏的时候，如果双唇不够滋润，即使涂上漂亮唇色的唇膏也难免出现干裂的尴尬。这时润唇膏一定是你的必备。面对市面上那么多品种的润唇膏，我们该怎样选择呢？一起来看看不同包装的润唇膏优缺点吧！

管状润唇膏

管状润唇膏的设计和唇膏一样，旋转出来就可以使用，比较方便。但是其中蜡的含量很高，缺乏修护效果。

牙膏状润唇膏

一般牙膏状的润唇膏都是半固体的，滋润度较高，也有一些修护效果很棒，可以作为唇膜使用。牙膏状的也分为塑料牙膏和铝管牙膏状，铝管牙膏状在挤出产品时不会有空气回流，不易被氧化，因此铝管牙膏状的润唇膏更好一些。

罐装润唇膏

一般罐装润唇膏滋润效果很好，成分也不错，只是使用起来没有那么方便。