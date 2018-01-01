去痘印最有效的方法有4招

核心提示：痘痘消退了，但却还是满脸的痘印，去痘印最有效的方法是什么？下面，小编教你几个去痘印最有效的小窍门吧！
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痘痘消退了，但却还是满脸的痘印，去痘印最有效的方法是什么？下面，小编教你几个去痘印最有效的小窍门吧！
去痘印最有效的方法1：黄瓜敷脸
如果脸上有痘印，可用新鲜的黄瓜切成薄薄的切片，敷在脸上有痘印的地方，坚持几天，你就会发现你的皮肤白嫩了好多，夏天留下的痘印也会淡化好到了，等到约会的日子，只要用一点点遮瑕膏涂在有痘印的地方，就可以轻松拥有无瑕水嫩的脸蛋啦。
去痘印最有效的方法2：涂抹酸奶
取适量酸奶，再加入少量的珍珠粉，混合搅拌均匀，每天晚上洁面后，涂在脸上有痘印的地方，到第二天起床再洗去，这个方法坚持使用，也助于改善脸上的痘印，让肌肤变得白皙水嫩。
去痘印最有效的方法3：土豆片敷脸
其实用土豆切片来敷脸也可以有淡化痘印的效果哦，每天晚上洗完洗脸后，用新鲜的土豆切成薄薄的切片，敷在脸有痘印的地方，就可以淡化痘印啦。
去痘印最有效的方法4：使用含有果酸的保养品
有些MM脸上由于之前痘痘泛滥，会留下很多红红黑黑的痘印，就可以选择一些含有果酸的保养品，促使老废角质脱落，帮助肌肤更新，改善长痘痘后的色素沉着。
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