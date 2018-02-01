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女人身上这5个部位老得比脸还快！

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2018-02-2439健康网
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核心提示：很多人都认为女性身上最显老的部位是脸，虽然有好的面容会让人显得更有底气，但是说到衰老的速度，最快的并不是脸。那女性身上哪些部位衰老得更快呢？下面我们一起来看看吧！

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　　很多人都认为女性身上最显老的部位是脸，虽然有好的面容会让人显得更有底气，但是说到衰老的速度，最快的并不是脸。那女性身上哪些部位衰老得更快呢？下面我们一起来看看吧！

　　一、胸部

　　女人25岁以后，胸部就慢慢出现衰老，受地心引力的影响，乳房会慢慢下垂，到了50岁，荷尔蒙变化还会导致你乳房中的脂肪数量不断下降，造成乳房萎缩。

　　细心的人会发现，乳房的皮肤远比其他皮肤白嫩，所以一旦老化，比脸部更为明显。

　　是什么在加速女人胸部的老化呢？这大多跟不良生活习惯有关：如趴睡，经常趴睡会严重影响胸形；洗澡时用太热的水冲洗脸部也会使它下垂；经常用粗鲁的手法揉挤胸部也会给胸部带来损伤；还有一些女性盲目减肥，到最后胸变小了，其他部位丝毫没有变苗条。

　　呵护方法：

　　1. 好的内衣：内衣一定要挑选好且适合自己的，好内衣能防止胸部变形，使它保持最佳形态。

　　2. 呵护乳房：不管是性爱还是涂抹丰胸霜时，手法一定要轻柔。

　　二、嘴唇

　　很多人涂口红时会发现唇纹异常明显，这都是唇部衰老的征兆。唇纹的出现跟缺水、体质干燥有关，如果你是一名吸烟者，烟雾的进入和吐出也会使胶原蛋白破裂。

　　呵护方法：

　　养成涂抹唇膏，去死皮的习惯，尤其在干燥的秋冬季，更需要及时呵护娇嫩的唇部肌肤，预防唇纹的出现。

　　三、双手

　　手是人的“第二张脸”，也是我们身体活动最多的一个部位。水会导致皮肤老化，更何况我们平时还要碰洗洁精、肥皂等化学物品，这些会使手更快地变干，最终让手变得粗糙，产生皱纹。

　　呵护方法：

　　随身备上护手霜，在洗完手半干时擦上，再加以按摩，能起到补充水分和抗早衰的作用。如果想要手变得更娇嫩，还可以定期给手去角质。

　　四、颈部

　　颈部因长期暴露在外，容易受到外界的环境的影响而出现衰老。而且，颈部皮肤的皮脂腺和汗腺比脸部少得多，皮脂分泌不足，水分不够就容易产生皱纹。再加上长期受紫外线照射，平时不做好保护措施，颈纹越来越明显。

　　呵护方法：卸妆和洁面时要延伸到脖子以下，之后的护理过程也要跟脸部一样。如果有颈霜更好，坚持早晚使用，能有效缓解颈纹；定期给颈部去角质。

　　五、臀部

　　臀部也是女人的性感武器，但是，想要用臀部吸引住男人可不是那么容易的，至少你的臀部得足够美。美臀的标准：紧致、大小均衡、皮肤白皙、细腻、有光泽、弹性好、够翘。

　　呵护方法：

　　1. 按摩臀部：适当按摩臀部，可以保持臀部的良好弹性。

　　2. 坐姿：坐时要背脊挺直，坐满椅子2/3处，这样能分散臀部的受力，有效提升臀部。

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