女性如何打响颈部保卫战？

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核心提示：人的颈部肌肤厚度是面部肌肤的三分之二，而且每天活动无数次，比脸部更加容易出现纹路，但是妹纸们都只顾着脸部保养，而忽略了颈部的护理。其实护颈亦是抗衰老护肤的程序之一，应该从20多岁开始，避免第一道颈纹的形成。

人的颈部肌肤厚度是面部肌肤的三分之二，而且每天活动无数次，比脸部更加容易出现纹路，但是妹纸们都只顾着脸部保养，而忽略了颈部的护理。其实护颈亦是抗衰老护肤的程序之一，应该从20多岁开始，避免第一道颈纹的形成。 防晒：涂防晒时，不要忘记颈部，可选择水状质地的防晒产品，清爽的质地不会令皮肤感到不适。

卸妆：为了避免肤色分层，一定要照顾到脖子。晚上卸妆时也要记得彻底卸干净，残留的彩妆会加速皮肤衰老，千万不要偏心！ 清洁：洁面时，一定要由面部清洁至锁骨位置，清洁时可将颈部微微向后仰，从下向上按摩清洁颈部。 磨砂：颈部肌肤也需要定期磨砂，才能去除老化死皮，选择性质较温和、粒子较细小的磨砂产品，打圈按摩，清除堆积的老化角质死皮。 爽肤/面霜：轻抹颈部肌肤，颈部可微微向后仰，由下而上涂 。利用右手滑推左侧颈部，左手掌滑推向右侧颈部，双手轮流交替由下向上做5次。