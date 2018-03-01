想淡斑嫩肤？多吃美白蔬果

核心提示：美白食物不仅可以满足每日身体所需的营养，同时还能减少色斑，帮助你成为一个彻彻底底的“白”人啦。

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美白食物不仅可以满足每日身体所需的营养，同时还能减少色斑，帮助你成为一个彻彻底底的“白”人啦。

黄红色水果

红色、橘黄色水果，如芒果、西红柿、木瓜等，都含有大量胡萝卜素及其他植物化学物质，有助于抗氧化，增强皮肤抵抗力。尤其西红柿是最好的防晒食物，富含抗氧化剂番茄红素，每天摄入16毫克番茄红素可将晒伤的危险系数下降40%。不过，番茄熟吃比生吃效果更好。其中β胡萝卜素能有效阻挡UV。美白防晒二合一啦。

高维C水果

想拥有健康明亮、不易晒伤的皮肤，几乎每个皮肤科医生都会让你每天吃2—3份高维C的水果，番石榴、奇异果、草莓等都可以。而橙是大力推荐的。橙子含有大量维生素C和胡萝卜素，可以抑制致癌物质的形成，还能软化和保护血管，促进血液循环，降低胆固醇和血脂。还有美白皮肤的效果。

坚果



其实，坚果算是最好的零食之一。空调、风吹、日晒都会消耗皮肤中的水分，坚果中的植物油大多富含维生素E，能帮助抗氧化和消除自由基，从内而外地软化皮肤，防止皱纹，同时保湿，让肌肤看上去更年轻，美白肌肤，还能有效阻止褐色素在皮肤中沉积，防止面部出现褐色斑纹、斑块。不过，这类护肤效果通常需要30天才能显现出来，不能操之过急。

猕猴桃

猕猴桃是一种营养价值极高的水果，其可容性固形物含量为20%，含亮氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、酪氨酸、缬氨酸、丙氨酸等十多种氨基酸，含有丰富的矿物质，维生素C含量极为丰富是猕猴桃的一大特点，比柑橘、苹果等水果高几倍甚至几十倍。猕猴桃中的维生素C能有效抑制皮肤内多巴醌的氧化作用，使皮肤中深色氧化型色素转化为还原型浅色素，干扰黑色素的形成，预防色素沉淀，从而保持皮肤白皙。