想要有效祛痘 这4个护理不能少！

核心提示：经常长痘是因为身体没做好护理，那要如何做好护理呢？在日常生活中做好这几个护理，才能做到有效祛痘。下面我们一起来看看吧！
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经常长痘是因为身体没做好护理，那要如何做好护理呢？在日常生活中做好这几个护理，才能做到有效祛痘。下面我们一起来看看吧！
祛痘的日常护理一：做好清洁工作
清洁性的产品用的次数不宜过多，如果把皮肤本身的油脂给清洗掉了，那么皮肤本身的自卫系统就会分泌更多的油脂，导致痘痘更多。选择合适的洗面奶也是很关键的，要选温和，天然，质地凝胶状，清洁力强的弱酸性洗面奶。
祛痘的日常护理二：及时补水
皮肤本身只能分泌油脂，而肌肤所需的水分只能从外界获得，因此要选择适合自己的补水护肤品来对自己的肌肤进行补水。每天早晚洁面之后进行补水，保持肌肤表层的水油平衡，才能有效抑制痘痘的生长。
祛痘的日常护理三：选择合适的祛痘产品
长痘的早期跟中期要选择合适的祛痘产品来治愈痘痘，尽量选择温和，天然的祛痘产品，避免使用药膏、霜等含有激素的祛痘品，最好是具有祛痘控油除印三效合一的产品。
祛痘的日常护理四：定期去角质
长痘的人基本都是油性皮肤，油性皮肤出现的黑头、毛孔粗大问题应及时应对，平时需做好基础护理工作，像面膜、去角质每隔几天要做一次，如果同时存在多种问题可以用精油护理肌肤，能有效控制油性皮肤表层的水油平衡。
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