对抗肌肤问题 吃高蛋白食物

核心提示：要对抗肌肤问题，最好的方法是从内部调养身体。生活中，很多食物都含有丰富的蛋白质，能够有效对抗皮肤问题，使皮肤细嫩、幼滑、有弹性。下面小编推荐三种有美肤功效的高蛋白食物，MM们可要记住了。

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

要对抗肌肤问题，最好的方法是从内部调养身体。生活中，很多食物都含有丰富的蛋白质，能够有效对抗皮肤问题，使皮肤细嫩、幼滑、有弹性。下面小编推荐三种有美肤功效的高蛋白食物，MM们可要记住了。

1、牛奶



牛奶中所含的铁、铜和维生素A，有美容养颜作用，可使皮肤保持光滑滋润。牛奶中的乳清对面部皱纹有消除作用。

牛奶还能为皮肤提供封闭性油脂，形成薄膜以防皮肤水分蒸发，另外，还能暂时提供水分，所以牛奶是天然的护肤品，也是“绿色护肤品”。

2、三文鱼

研究发现，鱼类尤其是深海鱼类如三文鱼，可以除皱养颜，降低血压，保护心脏、关节，稳定血糖和情绪，延年益寿。

三文鱼是所有鱼类中含OMEGA-3脂肪酸最高的，可以帮助皮肤锁住水分，有滋润保湿的功效，防止产生皱纹，不仅如此，它还提供了多种能促进肌肤健康和美丽的理想营养成分，如DMAE、虾青素、高质蛋白、维生素A和硒。三文鱼中的虾青素能延缓皮肤衰老，还能够保持皮肤免受紫外线的伤害。

3、羊肉

羊肉有山羊肉、野羊肉、绵羊肉之分。羊肉肉质比猪肉要细嫩，且脂肪与胆固醇的含量都较低。羊肉含有丰富的蛋白质，对皮肤很有好处。多食羊肉有益气补虚、促进血液循环的作用，从而使面色红润。

4、黑豆

黑豆的营养价值很高，具有调中下气、滋阴补肾、补血明目、利水消肿、活血美肤等作用。

此外，黑豆还含有较多的钙、磷、铁等矿物质和胡萝卜素以及多种维生素B1、B2、B12等人体所需的各种营养素，其中E族和B族维生素含量最高，维生素E是一种相当重要的保持青春健美的物质，对护肤有很好的功效。