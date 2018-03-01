睡眠面膜的两种新用法

核心提示：肌肤水嫩光滑到可以掐出水来，其实这还真不难，用睡眠面膜就对了！睡眠面膜除了在睡觉时候用之外还有下面两种睡眠面膜的新用法。
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肌肤水嫩光滑到可以掐出水来，其实这还真不难，用睡眠面膜就对了！睡眠面膜除了在睡觉时候用之外还有下面两种睡眠面膜的新用法。
1、当急救面膜用
在日晒后用睡眠面膜敷脸，能有效紧急改善皮肤红热和干燥情形。在上妆前先涂一层睡眠面膜，配合指腹打圈按摩5~10分钟，再用化妆棉拭去多余面膜，就能让肌肤立刻焕发细腻光彩，还能让妆容更加持久服帖，有效避免卡粉和脱妆。
2、当按摩膏用
取一颗樱桃大小的用量从面颊、额头等较宽的部位开始，由面部中心向外侧仔细涂抹至整个面部(不用小编说，大家都知道避开眼周肌肤啦)，然后按照淋巴循环的方向进行面部按摩，帮助促进代谢，排除面部多余水分和毒素，令肌肤纯净紧实有光泽。
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