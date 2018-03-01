劣质口红重金属含量高

核心提示：口红成分复杂，由羊毛脂、蜡质和染料等成分组成。所有口红中用的煤焦油染料，都是致癌物。
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口红成分复杂，由羊毛脂、蜡质和染料等成分组成。所有口红中用的煤焦油染料，都是致癌物。
此外，为了增加口红的亮度，制造商们常在口红中添加天然矿物云母。而云母，就含有铅、锰、铬、铝等重金属。
选择正规产品，使用时注意，一般不会对人体造成危害。
需要警惕的是劣质口红和三无产品，其中的重金属严重超标，长期使用会危害健康。
如劣质口红中含量较高的铅，铅具有蓄积性，长期被人体吸收会导致慢性铅中毒，引起贫血、腹痛、急性肾衰竭及脑部神经病变等。
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