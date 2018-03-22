39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 美容 > 护肤 > 技巧 > 眼部护理 > 正文
综合
问医生

熬夜眼袋能自己恢复吗？

美容文章排行榜
2018-03-22爱秀美
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：眼袋的产生出来天生原因外，大多都是熬夜导致的，熬夜眼袋能自己恢复吗？熬夜眼袋多久可以恢复？日常生活中要规律作息，预防眼袋的产生。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　熬夜眼袋能自己恢复吗？

　　如果你本身没有眼袋困扰的话，突然几天的熬夜导致的眼袋是有可能恢复的。但如果长时间不规律作息，眼袋形成时间过久，想要恢复眼袋略难。

　　众所周知，熬夜是会长眼袋的，但是每个人熬夜的严重程度都不同，出来的眼袋深浅也不同，因此无法准确的说出一个恢复的时间，如果在熬夜长了眼袋后，多多注意休息和调理，那么眼袋就会恢复的快，反之则恢复慢，甚至变成固定性眼袋。

　　熬夜眼袋多久可以恢复？

　　如果确定是熬夜产生的眼袋，只要恢复正常作息两三天就可以完全恢复。除了坚持早睡之外，减轻眼袋和黑眼圈可以冷冻茶包或浸过冻牛奶的化妆棉、薄土豆片敷眼睛周围，睡前吃太多口味过重的食物，喝太多的水，都是形成眼泡水肿和眼袋的原因。

　　熬夜已经有眼袋时，我们要加强眼部的护理，如果放任不管的话，眼袋恢复的会更慢。因为眼部肌肤比较脆弱，而一般的护肤品，像水乳霜等，通常太过滋润，不适合涂抹眼部，涂抹眼部最好就是用眼霜和眼膜，眼霜和眼膜都有淡化黑眼圈、消除眼袋、眼部皱纹等作用。

　　熬夜眼袋怎么消除？

　　冰敷

　　对抗青春起来的眼部浮肿，可进行冷敷来消除。到冰箱里取3颗提前冰冻好的冰块，将冰块放入毛巾内。包好，然后将毛巾敷在眼皮上，静敷三分钟即可。可快速的消除浮肿现象。

　　小黄瓜

　　黄瓜具有非常好的美容功效，能消除眼袋，补充肌肤水分。将黄瓜洗净切片，洗完脸之后，敷在眼皮上。十分钟后，用清水洗干净，对抗眼袋和黑眼圈都是很有效的。

　　温水冷水交替洗脸

　　采用这种温水和冷水交替洗脸的方法，既可清洁面部皮肤，还可使皮肤浅表血管扩张、收缩，从而消除眼袋，而且有利于面部皮肤的美容保养。每天都这样洗脸的话，还可以促进循环与新陈代谢，但是要注意水温不要太高，否则容易造成皮肤老化噢。

　　睡前按摩

　　每天晚上睡觉前，只要用无名指在眼肚中央位置轻压10次，按压5组。每晚持之以恒，就可以舒缓眼部浮肿的问题噢。保证你第二天起来眼睛水当当的。

　　多吃消水肿食物

　　红豆绿豆、冬瓜、薏仁都是对于消除水分滞留的食材。红豆、绿豆等都具有非常好的利尿、排毒作用，多吃可以排出身体的大量毒素，去雀斑、消水肿。体内的毒素没有了，我们的肌肤当然就能够变得嫩嫩的啦。

　　使用眼霜

　　很多人都觉得既然眼袋是水肿形成的，那就证明眼部的水分过于充足，就不应该选择保湿的眼霜。其实这种认识是十分错误的，眼袋的存在恰恰说明了眼部缺水，因为眼部没有皮脂分布，而血液循环的缓慢，让水分很难在眼部储存。因此有眼袋的mm选择眼霜首先就要选择保湿的。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

妹子减肥40斤的亲身经历

关注 39减肥健身学院 微信号，发送 女神
即可查看上图妹子成功减40斤的完整心得
还可查看更多成功故事～

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

熬夜 眼袋

我来评论

0人参与，查看全部>>

请输入你需要发表的评论内容

确定

你的帐号还没实名认证
暂时无法发表评论

我要认证确定

您的评论发表成功！
评论需要审核才能正常显示

确定
发表评论

美容热讯

美丽汇 肌肤护理 秀发护理

去痘印的方法有4招去痘印的方法有4招
后背长痘痘 原因有哪后背长痘痘 原因有哪
关注39健康网官方微信 进入39美容频道

特别推荐

更多>>
  • 女人一生中必不可少的美肤食物

    想要拥有好皮肤吗？当然想，可是要怎么养出来呢？有些人埋怨说，每天不停地敷面膜，用护肤品，皮肤却还不见好，到底是护肤品用错了，还是应该换种方法。办法没错，只是除了外用，你还需要一些食物调理，效果才更好。

    详情...
  • 油性肌肤要怎样保湿补水？

    很多油性肌肤的姑娘以为油性皮肤不需要补水，却不知，正是因为肌肤水分得不得补充，脸上才会不断地出油。所以油性皮肤的姑娘要注意同时控油和补水保湿。下面小编整理了油性皮肤补水小窍门，助大家用正确的方式保养肌肤。

    详情...
  • 简单又有效的祛疤小妙招

    不管哪里出现疤痕，都会让你的颜值和自信大打折扣，但不要因此就烦闷，调整心态，积极修复疤痕才是正道。可是这些疤痕也但也是严重影响的人们的日常生活，特别是那些爱美的女性，有一个小疤痕都会很纠结，那么有没有简单有容易祛除疤痕呢？

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
女性 整形 减肥 饮食 问答 一周健康热点 美容热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2018　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈