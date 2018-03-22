核心提示：眼袋的产生出来天生原因外，大多都是熬夜导致的，熬夜眼袋能自己恢复吗？熬夜眼袋多久可以恢复？日常生活中要规律作息，预防眼袋的产生。

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熬夜眼袋能自己恢复吗？

如果你本身没有眼袋困扰的话，突然几天的熬夜导致的眼袋是有可能恢复的。但如果长时间不规律作息，眼袋形成时间过久，想要恢复眼袋略难。

众所周知，熬夜是会长眼袋的，但是每个人熬夜的严重程度都不同，出来的眼袋深浅也不同，因此无法准确的说出一个恢复的时间，如果在熬夜长了眼袋后，多多注意休息和调理，那么眼袋就会恢复的快，反之则恢复慢，甚至变成固定性眼袋。

熬夜眼袋多久可以恢复？

如果确定是熬夜产生的眼袋，只要恢复正常作息两三天就可以完全恢复。除了坚持早睡之外，减轻眼袋和黑眼圈可以冷冻茶包或浸过冻牛奶的化妆棉、薄土豆片敷眼睛周围，睡前吃太多口味过重的食物，喝太多的水，都是形成眼泡水肿和眼袋的原因。

熬夜已经有眼袋时，我们要加强眼部的护理，如果放任不管的话，眼袋恢复的会更慢。因为眼部肌肤比较脆弱，而一般的护肤品，像水乳霜等，通常太过滋润，不适合涂抹眼部，涂抹眼部最好就是用眼霜和眼膜，眼霜和眼膜都有淡化黑眼圈、消除眼袋、眼部皱纹等作用。

熬夜眼袋怎么消除？

冰敷

对抗青春起来的眼部浮肿，可进行冷敷来消除。到冰箱里取3颗提前冰冻好的冰块，将冰块放入毛巾内。包好，然后将毛巾敷在眼皮上，静敷三分钟即可。可快速的消除浮肿现象。

小黄瓜

黄瓜具有非常好的美容功效，能消除眼袋，补充肌肤水分。将黄瓜洗净切片，洗完脸之后，敷在眼皮上。十分钟后，用清水洗干净，对抗眼袋和黑眼圈都是很有效的。

温水冷水交替洗脸

采用这种温水和冷水交替洗脸的方法，既可清洁面部皮肤，还可使皮肤浅表血管扩张、收缩，从而消除眼袋，而且有利于面部皮肤的美容保养。每天都这样洗脸的话，还可以促进循环与新陈代谢，但是要注意水温不要太高，否则容易造成皮肤老化噢。

睡前按摩

每天晚上睡觉前，只要用无名指在眼肚中央位置轻压10次，按压5组。每晚持之以恒，就可以舒缓眼部浮肿的问题噢。保证你第二天起来眼睛水当当的。

多吃消水肿食物

红豆、绿豆、冬瓜、薏仁都是对于消除水分滞留的食材。红豆、绿豆等都具有非常好的利尿、排毒作用，多吃可以排出身体的大量毒素，去雀斑、消水肿。体内的毒素没有了，我们的肌肤当然就能够变得嫩嫩的啦。

使用眼霜

很多人都觉得既然眼袋是水肿形成的，那就证明眼部的水分过于充足，就不应该选择保湿的眼霜。其实这种认识是十分错误的，眼袋的存在恰恰说明了眼部缺水，因为眼部没有皮脂分布，而血液循环的缓慢，让水分很难在眼部储存。因此有眼袋的mm选择眼霜首先就要选择保湿的。