熬夜眼袋该怎么消除？

核心提示：眼袋和黑眼圈都是不少女生的困扰，黑眼圈还能用彩妆遮瑕，眼袋怎么快速消除呢？下面分享几个熬夜眼袋消除简单方法，让你摆脱眼袋困扰。

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熬夜眼袋怎么消除？

黑眼圈还能用彩妆遮盖一下，熬夜眼袋可就没办法遮住了。眼袋不仅显老还显得整个人没精神，相当拉低颜值，如果不幸熬夜产生了眼袋，可以采用一下几个方法补救一下。

1、可以斜卧在一块斜面木板上几分钟，借此姿势增加头面部血液循环，以改善颜面部肌肤营养状况。

2、睡前若能用维生素E胶囊中的粘稠液对眼下部皮肤进行为期4周的涂敷及按摩，常能收到消除下眼袋、减轻衰老的良好效果。

3、睡前在眼下部皮肤上贴无花果或黄瓜片，坚持久用常可收到减轻下眼袋的美容效果。

4、可利用木瓜加薄荷浸在热水中制成茶，晾凉后经常涂敷在眼下皮肤上。

5、在面部应用些乳脂或油类，借助于手法朝上击打颜面部位，特别要注意在眼周围软弱的皮肤上重点轻敲。平素应当避免随意地牵拉下眼睑或将其向外过度伸展。

另外，日常饮食中经常咀嚼诸如妃胡萝卜及芹菜抑或口香糖等，有利于改善颜面部肌肤。平时尚须注意常吃些胶体、优质蛋白、动物肝脏及番茄、土豆之类的食物，注意膳食平衡，可对此部位组织细胞的新生提供必要的营养物质，对消除下眼袋亦有裨益。

日常去眼袋小妙招

1、敷脸

用热毛巾敷脸促进血液循环，然后再用凉毛巾消肿，热毛巾跟凉毛巾交替敷，并且按摩眼睛周围，效果一定会让大家大吃一惊。

2、两用菊花茶

菊花对缓解眼睛疲劳、视力模糊有很好疗效。除了涂抹眼睛可消除浮肿之外，平常可以经常泡一杯菊花茶来喝，能使眼睛疲劳的症状消退，也可改善眼袋。

3、使用眼霜保养

这个相信很多爱美的女士一定都用上了吧！使用眼霜来保养眼部肌肤是一个不错的方法，美肤专家曾建议：20岁以后就要开始使用眼霜，眼霜能够保养眼部肌肤和预防眼袋的产生，但是眼霜要根据自己的肤质来选择适合的眼霜哦！涂眼霜时切忌胡乱涂抹，正确的方法是：首先以无名指沾上少许眼霜，用另一手的无名指把眼霜匀开，轻轻地“打印”在眼皮四周，最后以打圈方式按摩五至六次即可。

4、红茶敷眼

晚上临睡前先取泡好一杯红茶，要记住红茶要选用红茶包，使用起来会比较方便。待其泡好后，只取其茶包放入冰箱，第二天睡醒，从冰箱取出红茶包敷于眼袋处，对于缓解眼袋十分有效。

预防眼袋好方法

有眼袋是没什么好处的，看起来不精神，显老。避免长眼袋就要做好护理，预防眼袋的出现。

1、眼睛周围皮肤极为薄弱，注意化妆方法或卸妆方法，动作轻柔，切忌用力拉扯皮肤

2、洗面时，用棉花抹洗眼睛周围的皮肤，比用粗糙的毛巾好。

3、配戴隐形眼镜的时候，不要拉下眼皮，如果想方便地戴上镜片，可轻轻拉高上眼皮。

4、不要养成擦眼睛、眯眼睛、眨眼睛的坏习惯；阳光猛烈的时候要戴上太阳眼镜。

5、均衡的营养摄入，不要暴饮暴食或者过度节食，因为脂肪量迅速改变会影响皮肤弹性

6、每天要多喝清水，至少500ml，尤其是早上起床时，晚上则不适宜饮太多水。

7、早、晚要涂眼霜，优质的营养霜类可以防止眼袋变大。