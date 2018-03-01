涂了防晒霜需要卸妆吗？防晒问题大盘点

核心提示：春分已过，两广地区的小伙伴已经用短袖和防晒装备武装起自己了。但女性朋友们一般会遇到种种问题：防晒霜和隔离霜有区别吗？防晒霜的使用顺序是怎样的？防晒需要卸妆吗……

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春分已过，两广地区的小伙伴已经用短袖和防晒装备武装起自己了。但女性朋友们一般会遇到种种问题：防晒霜和隔离霜有区别吗？防晒霜的使用顺序是怎样的？防晒需要卸妆吗……

防晒霜和隔离霜有区别吗

其实隔离霜是防晒霜和粉底液结合的产物，并没有市场部同学宣传的“隔离灰尘、彩妆”的功效。在紫外线强度弱的时候，隔离霜可以当成防晒霜用，省却防晒霜和粉底液的步骤，但夏天就不能偷懒了，要认真涂防晒。

防晒霜的使用顺序是怎样的

一般来说，防晒霜用在水/乳/面霜之后，均匀涂抹大概一元硬币大小的防晒霜到脸上后，等几分钟让它成膜。如果需要化妆应该在防晒成膜后上妆。经常在户外活动的人每隔一两个小时需要补涂防晒。化了妆的人群补涂防晒建议用防晒喷雾或防晒蜜粉。

防晒霜需要卸妆吗

视情况而定。不防水的防晒用普通洗面奶即可洗干净，防晒防晒则需要用到卸妆产品。判断防晒是否洗干净，可以看看洗完后皮肤表面的水滴是不是成颗的圆润的半球状。

防晒霜会涂出皮肤病

美国有报告称，防晒霜中含有某些化学成分，使用后可能导致人体内分泌失调，甚至还会诱发皮肤癌。美国的个人护理产品协会则指出，大部分防晒产品上市前都经过长期安全测试，可以为消费者提供有效保护。

对此，专家说，如果护肤品中含有苯酚，那确实会对皮肤造成刺激加速皮肤老化，甚至致癌。但我们国家的护肤品面市前都有经过严格检测，不会含有苯酚，一些有害物的含量也在国家标准以内。

化学防晒主要含有杨酸盐类、桂皮酸盐类与邻氨基苯甲酸盐类，一般对皮肤都是比较安全的，渗透性比较好，但是却容易刺激皮肤红肿，出现过敏问题，所以涂防晒霜时一定要选择适合自己肤质的，别盲目使用过高防晒系数的防晒霜。

另一方面，过度长时间暴晒还会造成皮肤癌，所以夏天一定要用防晒霜，只是选择正确的方法，才能保障自己的健康。如果实在找不到适合自己的防晒或者厌恶防晒霜的肤感，可以试试硬防晒，即防晒伞、防晒帽和防晒口罩等等。