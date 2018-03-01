长脂肪粒和眼霜有关系吗？

核心提示：脸上的肌肤是娇嫩、脆弱而敏感的，放任不管或护理不当都极容易出现肌肤问题。比如长脂肪粒，有时候看起来像是一颗颗白芝麻，多发生在眼睛周围。那长脂肪粒到底是眼霜惹的祸吗？

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

脸上的肌肤是娇嫩、脆弱而敏感的，放任不管或护理不当都极容易出现肌肤问题。比如长脂肪粒，有时候看起来像是一颗颗白芝麻，多发生在眼睛周围。那长脂肪粒到底是眼霜惹的祸吗？

为什么会长脂肪粒？

简单的来说，脂肪粒是一种长在皮肤上的白色小疙瘩，约针头般大小，一般长在脸上，特别是女性的眼周。

脂肪粒虽然也是由油脂形成的，但却不同于一般的粉刺。形成的主要原因是毛孔开口过度角化，皮脂被角质覆盖之后无法排出，于是就形成一粒一粒白色的小疹，但并不会有任何的不适感，也不会危机肌肤健康，只是严重影响形象啊！

还真不是眼霜惹的祸

很多人认为这是眼霜惹的祸，其实没那么简单！眼周是全身最薄的皮肤，没有皮下腺，不能很好地进行新陈代谢，特别容易缺水。很多懒MM涂抹眼霜不进行按摩，厚厚一层眼霜不吸收，更让皮脂排不出，加重了颗粒的形成。因此，此时的眼霜可以算做一个诱因，但主导仍然是肌肤自身的问题。