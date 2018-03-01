你给脸蛋补水方法用对了吗？

核心提示：整天待在冷气房间的季节，皮肤最重要的保养步骤是什么？当然是补水啦！但是很多美眉为了给皮肤喝饱水，每天带着补水喷雾，不时地喷，这其实也是不正确的哦！

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整天待在冷气房间的季节，皮肤最重要的保养步骤是什么？当然是补水啦！但是很多美眉为了给皮肤喝饱水，每天带着补水喷雾，不时地喷，这其实也是不正确的哦！

想要给皮肤补好水，一定不能踏入这些误区：

补水误区一、油性皮肤不需要补水

不要以为油性皮肤就不需要补水了，相比起干性皮肤，油性皮肤更需要补水。一般情况下，当油性皮肤分泌严重时也说明了内部肌肤已经十分缺水了缺水，原因在于内部肌肤一旦缺水则皮肤就会不停地分泌油脂来达到锁水的目的，可见油性肌肤是更需要补水的。

补水误区二：补水和保湿同时进行

很多人都会把补水保湿当成护肤的同一件事，可是二者其实是有所不同的。补水是补充肌肤角质层细胞所需要的水分，从而改善肌肤细胞的为循环来达到肌肤滋润的目的。而保湿则仅仅是防止水分流失，无法从根本上解决肌肤缺水的问题。

补水误区三：保湿喷雾用太多

整天待在冷气房间的季节，肌肤时常就会干燥，很多MM也养成了随身携带一瓶保守喷雾的习惯，肌肤一干了就拿出来喷一喷。但是保湿喷雾只能暂时性补充肌肤所缺的水分，如果使用过度了，不仅达不到补水的效果，反而会让肌肤缺水。

补水误区四：只有晚上才需要补水

很多MM习惯在晚上为肌肤做不说工作，但其实最好的补水时间是在清晨。原因在于晚上12点到凌晨2点期间，是皮肤新陈代谢最旺盛的时候，但并不是补水的最佳时机。因为人在睡眠期间，通常皮肤会蒸发掉约200毫升水分，早上起床时肌肤处于生理缺水的状态，此时做补水工作是最好的，皮肤的吸收力也是最好的。