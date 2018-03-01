洗面奶泡泡越多越好吗？

核心提示：对于洗面奶，有些人喜欢无泡沫的，有些人则喜欢泡沫多的。但大部分人还是认为泡沫越多越好，这是不是真的呢？
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对于洗面奶，有些人喜欢无泡沫的，有些人则喜欢泡沫多的。但大部分人还是认为泡沫越多越好，这是不是真的呢？
一、泡泡的好处有哪些？
如果没有起泡就洗脸，手部对肌肤的摩擦就会越多，足够量的泡泡、绵密细致的泡泡，对于清洁脸部是非常重要，泡泡越细致，就是透过微小气泡来深入肌肤纹理及毛孔，彻底洗净深藏的污垢。
二、洗脸时泡泡多就是好吗？
泡泡的多少跟清洁度其实没有一定关联，有些温和的界面活性剂就真的很难有泡泡，所以还是要依自己的肤质及产品成分，来判断是合的清洁产品，有时过多的泡沫，可能是皂性或界面活性剂太强的关系，反而可能会对肌肤产生不良的影响。
三、如何正确使用洗面奶？
1、洗颜产品的量要足够，约10元硬币大小；
2、手心微弯呈45度，让空气进来，才有办法出现大量泡泡；
3、当你的泡泡没有黏腻感时，这时的泡泡才是最完整的！除了洗脸之外，洗后的保养也不能忽略
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