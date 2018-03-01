头发分叉严重到底是怎么回事

核心提示：女性头发要保持亮丽不容易，如果妳觉得自己的头发经常干涩，有可能是身体缺乏维生素、蛋白质，或是妳经常吹整染烫妳的头发。
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女性头发要保持亮丽不容易，如果妳觉得自己的头发经常干涩，有可能是身体缺乏维生素、蛋白质，或是妳经常吹整染烫妳的头发。
一、导致头发干燥的原因？
1、因缺乏维生素
如果没足够的维生素和营养物质滋养妳的身体，头发就会变得干燥和粗糙。不仅缺乏维生素A、铁，或贫血，会导致头发干枯，缺锌也会。
2、因缺乏蛋白质
蛋白质是保持头发健康和防止脱发的重要营养素，如果妳是素食主义者，很有可能会缺乏蛋白质，这会让妳的头发看起来了无生气。
3、气候或是天气
如果你在太阳下待了长久的时间而没有任何保护，你的头发会变得干燥和粗糙。使用围巾、帽子或伞来帮助遮蔽阳光，保护头发。
4、因甲状腺减退
这疾病会导致患者无法产生足够的甲状腺素，一种甲状腺荷尔蒙。甲状腺功能减退的症状包括白天嗜睡、疲劳、月经不调。
5、任何头发处理
如果你经常接受头发处理，如烫发、染发，你的头发也会变得粗糙和干燥。此外，如果你经常去游泳，漂白水也会伤害你的头发。
6、恶劣的洗发精
使用错误的洗发精也会剥夺妳头发的水分，让它受到伤害。避免使用含有十二基和硫酸钠成分的洗发精。
二、如何增加头发湿度？
1、用保湿洗发精
现在的洗发精都会针对某项特殊功能做设计，如受损发专用、护色用。因此，你也可以挑选具有保湿功能的洗发精洗发。
2、定期进行护发
除了基本的清洁之外，妳还应该要定期的护发。妳可以使用护发素、护发油，或是自己使用酪梨、鸡蛋制成发膜，滋养妳的头发。
3、补充大量营养
受损的头发需要补充营养才能恢复健康。多摄取含有蛋白质、维生素A、铁、锌的食物，这些都有助于头发的健康。
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