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激素脸有5个特征！摆脱激素脸这么做

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2018-03-2939健康网
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核心提示：有不少女性用了微商卖的产品后面部皮肤开始变得越来越差了，皮肤变薄发亮，潮红甚至有烧灼感、刺痛感。出现这种情况一般是产品中含有激素，长时间使用后造成面部激素依赖性皮炎，也就是我们口中的“激素脸”。

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　　随着人们生活水平的提高，现在越来越多的女性愿意将钱花在自己的脸上。但市面上的护肤品鱼龙混杂，特别是宣称店家手作的护肤彩妆，没经过国家批准，隐患重重。

　　有不少女性用了微商卖的产品后面部皮肤开始变得越来越差了，皮肤变薄发亮，潮红甚至有烧灼感、刺痛感。出现这种情况一般是产品中含有激素，长时间使用后造成面部激素依赖性皮炎，也就是我们口中的“激素脸”。

　　

　　什么是“激素脸”

　　激素脸，学名面部激素依赖性皮炎，是指由于长期滥用激素药膏或暗含激素的美容化妆品，引发激素毒副作用所致的一种严重的皮肤病

　　小部分人在没有医生的指导下自行使用了一些中、强效激素治疗皮肤病，结果因适应症选择不当、用药部位不当，或用药时间过长，导致激素的毒副作用不同程度地破坏了皮肤的正常生理结构和功能，进而形成粉刺痤疮、脓疱性痤疮、结节性痤疮、囊肿性痤疮等皮肤问题。

　　但大部分人很“委屈”，因为他们并没有可以去用激素软膏等产品。这是因为激素具有消炎退红、抑制黑素生成、水钠储留的作用，使用后有瞬间美白、嫩肤的功效，一些不良商家便用这个“神器”制成各种具有立即白、美、嫩的护肤品。

　　长期使用了这些含有糖皮质激素类的化妆品后，一旦停用，可导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题，还可能出现激素依赖性皮炎等后果，已被《化妆品卫生规范》（2007年版）列为化妆品禁用物质。一般来说，在食药监查得到批号的产品会安全些，对于见效快、效果好的美白产品等我们要提高警惕。

　　激素脸有5个特征！

　　怎样测自己是激素脸1.皮肤变薄、紧绷、发亮、潮红、毛细血管扩张，并伴有瘙痒、灼痛

　　怎样测自己是激素脸2.脸上粉刺、丘疹、脓疱总是不见消停的痤疮样皮炎；

　　怎样测自己是激素脸3.皮肤色素沉着或色素减退；

　　怎样测自己是激素脸4.皮肤老化，出现皮肤干燥、脱屑、易挫伤，或者是皮肤变得粗糙，甚至萎缩；

　　怎样测自己是激素脸5.毳毛增粗变长等。

　　激素脸能自愈吗？

　　不能。“激素脸”治疗起来非常棘手，顽固而又难治愈。一旦得了激素脸，治疗疗程都会比较长，需要积极配合医生进行长期的皮肤屏障修复和做好日常护理。

　　比如说在医生的指导下，系统或局部地使用一些药物来抑制炎症反应，修复受损的皮肤屏障，必要时通过光疗技术，如强脉冲光、红光、射频治疗等，使皮肤毛细血管扩张，增加皮肤厚度。

　　自己平时要正确护肤、合理饮食，在急性期对脸进行冷敷和冷喷；平时清水洁面，或使用医用温和洗面奶，以免刺激导致过敏加重；治疗期间做好防晒，尽量减少使用功能性护肤品，用成分简单的产品做好基础保湿即可。

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