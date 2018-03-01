核心提示：如何去掉鼻子上的黑头？应该会是很多女生都想知道的，虽然去黑头的方法和产品也不少，但是想要打造出理想的零毛孔美肌，还是要打探去黑头最有效的方法和诀窍。
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如何去掉鼻子上的黑头？应该会是很多女生都想知道的，虽然去黑头的方法和产品也不少，但是想要打造出理想的零毛孔美肌，还是要打探去黑头最有效的方法和诀窍。
去黑头方法1、
晚上保养时一定要仔细卸妆。由于卸妆油里的脂溶性超微分子能完全包裹住皮脂和油垢，将其溶解，在一定程度上能净化肌肤、去除和预防黑头。另外用卸妆油按摩也能起到去除黑头的效果。
去黑头方法2、
洗完澡后是清洁黑头的 好时 间，趁毛孔张开时使用含乙醇酸的清洁产品，它能有效溶解黑头，然后使用面刷等辅助工具慢慢把粉刺刷出来。
去黑头方法3、
黑头去得过于频繁，很容易伤害皮肤，使毛孔更粗大。建议一个月去一两次就足够了。
去黑头方法4、
想根除黑头要有耐心，已老化的黑头被清除几天后，新的黑头又在生成，这种新陈代谢的周期需要配合特别注意的日常护理才会被慢慢根治掉。
去黑头方法5、
油性肌肤者一定养成定期去角质的习惯，每周进行专业的深层清洁护理，能够帮助去除肌肤内层污垢和油腻，减少粉刺和黑头的生成。
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