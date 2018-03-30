核心提示：不同的肌肤区域，皮脂腺的分布、角质层、水分含量等各不相同，身体乳、面霜、护手霜等护肤品的成分自然也不同。
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中华医学会医学美学与美容学分会委员 陈伟华教授
护手霜的质感滋润，含有保湿成分，能有效缓解皮肤干燥，一些人为图方便，直接用它来擦脸。这种做法会伤害脸部皮肤，应尽量避免。
不同的肌肤区域，皮脂腺的分布、角质层、水分含量等各不相同，身体乳、面霜、护手霜等护肤品的成分自然也不同。脸部分布皮脂多，且每天洗手次数多，手部容易干燥，用护手霜擦脸，只会让脸部油性过大，出现粉刺、毛孔粗大等问题；肌肤敏感度差别较大，眼部、脸部皮肤是身体最脆弱、娇嫩的，所以眼霜、面霜质地较为轻薄，性质温和，用护手霜擦脸，可能导致皮肤过敏等症状。
另外，市面上的护手霜为释放香味，生产中往往加入香料成分。娇嫩的脸部皮肤如果接触到香料，可能导致皮肤过敏。
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