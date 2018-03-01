彩妆菜鸟如何画眼线？

核心提示：在化彩妆的时候，许多美眉总是为画眼线而烦恼。每次画眼线都会状况很多，不小心画歪或者是画得眼皮不停跳动，然后就开始眼泪满面。下面，小编为您推荐画眼线技巧，让你轻松画眼线而不容易晕染。
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在化彩妆的时候，许多美眉总是为画眼线而烦恼。每次画眼线都会状况很多，不小心画歪或者是画得眼皮不停跳动，然后就开始眼泪满面。下面，小编为您推荐画眼线技巧，让你轻松画眼线而不容易晕染。
拿到眼线笔不知道如何下手？一起来看看如何画好眼线吧！
1.在眼尾画下印记首先决定目标点
之后的操作就很简单，爽快地完成。因为只是画标记，所以不和眼皮相连也没关系。诸如下垂眼、猫眼等等，在这一步就决定了想要画出的眼线造型。
2.从眼头向眼尾描画眼线
没必要非得画得很干净畅快。因为之后要调整，所以这时随意地画也可以。
3.用棉棒描绘，一口气画向眼尾
用之前捻平顶部的棉棒，从眼头到眼尾修正先前随意画下的眼线。
4.和眼睛边缘一样在目标点上做印记
依照自己想要眼妆效果的形状，画下印记。事先做好标记使用眼线液描画会很简单。
5.笔头横放用轻柔的一口气描画
向斜上方提拉起眼皮的同时，一口气画上。这是最难的一步。加油！
6.竖起笔尖画到眼尾
要画顶端纤细的眼线，在眼尾另起一道会画得更顺畅。
7.只在瞳孔上方一点一点涂抹
8.一笔一笔画满眼尾
9.最后填满眼头
无论你再怎么手拙，分成三步一定能顺利画好。追求自然效果的人，画好瞳孔上方就结束也可以。
10.涂满下眼皮的眼尾三角部位
自然效果的技巧是在用眼线笔画好后再晕染一下。这里是否涂满关系到眼睛能不能变大。下眼皮线条比较直的人请画满正三角形的位置。
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